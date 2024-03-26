На месте работают сотрудники правоохранительных органов
В Улан-Удэ эвакуировали посетителей и сотрудников нескольких крупных объектов с массовым пребыванием людей.
По данным «Байкал-Daily», эвакуировали посетителей универмага «Центральный», Физкультурно-спортивного комплекса, управления социальной защиты населения Улан-Удэ, а также одного из судов.
Прилегающую территорию оцепили. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных службы.
Причина уточняется. Возможно, новая информация о происшествиях появится чуть позже.
Как сообщал «Байкал-Daily», в минувшие выходные в туалете торгово-развлекательного центра по улице Балтахинова обнаружили бесхозный рюкзак. Он обеспокоил посетителей, и на место выезжали взрывотехники ОМОН Росгвардии. Они осмотрели помещения ТРЦ и опасных устройств не обнаружили.
В Улан-Удэ эвакуировали ФСК, «Центральный», управление соцзащиты и суд
Происшествия, Фото:
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