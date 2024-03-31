Они оказались в огненной ловушке
Пожар произошёл поздним вечером 29 марта в Тарбагатае. Примерно в 22:14 на улице Промышленная вспыхнул дощатый сарай для животных, сообщает «Тарбагатай-инфо. 24/7».
Огонь удалось ликвидировать за час. Он охватил площадь в 18 квадратных метров. К тушению привлекли пятерых сотрудников пожарной части № 43. Задействовать пришлось две единицы техники.
В итоге пламя полностью уничтожило постройку и шесть погонных метров забора. В пожаре погибли два поросёнка. Причина возгорания уже известна – короткое замыкание электропроводки.
При пожаре в Бурятии погибли два поросёнка
Происшествия, Фото:
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