Житель Бурятии стащил у соседа станок для дисковых пил

Вор отделался штрафом



Житель Баргузинского района Бурятии пробрался в кладовку к соседу, откуда стащил станок для дисковых пил. Ущерб составил 50 тысяч рублей. Ввиду имущественного положения эта сумма для потерпевшего очень значительная.



Суд квалифицировал действия сельчанина по статье «Кража с причинением значительного ущерба».



- В судебном заседании подсудимый с предъявленным обвинением согласился, вину в совершении преступления признал полностью. Мужчине назначили наказание в виде штрафа. Приговор не вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Баргузинского районного суда.

