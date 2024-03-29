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Житель Бурятии стащил у соседа станок для дисковых пил

Житель Бурятии стащил у соседа станок для дисковых пил
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вор отделался штрафом

Житель Баргузинского района Бурятии пробрался в кладовку к соседу, откуда стащил станок для дисковых пил. Ущерб составил 50 тысяч рублей. Ввиду имущественного положения эта сумма для потерпевшего очень значительная.

Суд квалифицировал действия сельчанина по статье «Кража с причинением значительного ущерба».

- В судебном заседании подсудимый с предъявленным обвинением согласился, вину в совершении преступления признал полностью. Мужчине назначили наказание в виде штрафа. Приговор не вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Баргузинского районного суда.
кража

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