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В Иркутской области с контрабандиста леса взыщут 40 млн рублей

В Иркутской области с контрабандиста леса взыщут 40 млн рублей
Происшествия, 
Лес незаконно экспортировали в том числе в Афганистан

В Тайшете суд удовлетворил иск транспортной прокуратуры о взыскании с «чёрного» лесоруба 40 млн рублей. Эти деньги он получил путём незаконного сбыта древесины за границу.

- Вступившим в законную силу приговором суда установлено, что осуждённый незаконно экспортировал в Исламскую Республику Афганистан, Республику Таджикистан и Киргизскую Республику более 9 тыс. куб. м лесоматериалов древесины хвойных пород стоимостью более 40 млн рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Исковые требования транспортной прокуратуры о взыскании денежных средств, полученных незаконным способом, удовлетворены в полном объёме. Средства будут направлены в доход государства.

контрабанда леса

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