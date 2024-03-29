29 марта

28 марта

Популярное

В Монголии из-за сильной метели столкнулись не менее 17 автомобилей

В Монголии из-за сильной метели столкнулись не менее 17 автомобилей
Происшествия,  Фото:управление дорожной полиции Монголии
Массовое ДТП произошло на дороге на Улан-Батор

По меньшей мере 17 автомобилей столкнулись в дорожно-транспортном происшествии из-за сильной метели в столице Монголии, городе Улан-Батор. Непогода привела к ухудшению видимости. Об этом в среду, 27 марта, заявило управление дорожной полиции Монголии.

- Массовая авария произошла сегодня утром на шоссе, соединяющем столицу Монголии и международный аэропорт Чингисхан, в долине Хушиг монгольского аймака Тув в 52 км от Улан-Батора. Информации о пострадавших пока не поступало, -- говорилось в официальном сообщении.

Согласно данным института метеорологии и мониторинга окружающей среды Монголии, сильный снегопад ранним утром 27 марта обрушился на монгольскую столицу Улан-Батор. Сильнейшая снежная буря охватила большую часть территории Монголии.

- Специалисты утверждают, что Монголия имеет резко-континентальный климат и является одной из наиболее уязвимых стран мира к изменению климата, -- сообщили в агентстве «Синьхуа».
Монголия ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области с контрабандиста леса взыщут 40 млн рублей
В Иркутской области с контрабандиста леса взыщут 40 млн рублей
Происшествия, 29.03.2024
Лес незаконно экспортировали в том числе в Афганистан
Двух иркутян будут судить за когти и череп краснокнижного беркута
Двух иркутян будут судить за когти и череп краснокнижного беркута
Происшествия, 29.03.2024
Редкую птицу незаконно купили у охотника-браконьера
В Бурятии трижды тряхнуло северный район
В Бурятии трижды тряхнуло северный район
Происшествия, 29.03.2024
Возле Северомуйска с утра произошло несколько подземных толчков
Улан-удэнец «инвестировал» в мошенников 5,5 млн рублей
Улан-удэнец «инвестировал» в мошенников 5,5 млн рублей
Происшествия, 29.03.2024
Мужчина набрал кредиты сам и попросил оформить их жену и друга
В Бурятии неизвестные разнесли сельский туалет
В Бурятии неизвестные разнесли сельский туалет
Происшествия, 29.03.2024
Они оторвали там дверь и делали свои дела прямо на пол

В Забайкалье задержали водителя со 125 свёртками наркотика
Происшествия, 29.03.2024
Автомобилиста остановили для проверки документов
В Бурятии возле магазина сгорели «Жигули»
В Бурятии возле магазина сгорели «Жигули»
Происшествия, 29.03.2024
Авто вспыхнуло из-за короткого замыкания
В Улан-Удэ сотрудница банка помешала мошенникам обмануть клиента
В Улан-Удэ сотрудница банка помешала мошенникам обмануть клиента
Происшествия, 29.03.2024
Менеджеру обманутый мужчина врал, что деньги нужны для покупки авто
В ГИБДД назвали самые аварийные районы Бурятии
В ГИБДД назвали самые аварийные районы Бурятии
Происшествия, 29.03.2024
С начала года в республике зарегистрировано 163 ДТП

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^