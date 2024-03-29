Массовое ДТП произошло на дороге на Улан-Батор
По меньшей мере 17 автомобилей столкнулись в дорожно-транспортном происшествии из-за сильной метели в столице Монголии, городе Улан-Батор. Непогода привела к ухудшению видимости. Об этом в среду, 27 марта, заявило управление дорожной полиции Монголии.
- Массовая авария произошла сегодня утром на шоссе, соединяющем столицу Монголии и международный аэропорт Чингисхан, в долине Хушиг монгольского аймака Тув в 52 км от Улан-Батора. Информации о пострадавших пока не поступало, -- говорилось в официальном сообщении.
Согласно данным института метеорологии и мониторинга окружающей среды Монголии, сильный снегопад ранним утром 27 марта обрушился на монгольскую столицу Улан-Батор. Сильнейшая снежная буря охватила большую часть территории Монголии.
- Специалисты утверждают, что Монголия имеет резко-континентальный климат и является одной из наиболее уязвимых стран мира к изменению климата, -- сообщили в агентстве «Синьхуа».
В Монголии из-за сильной метели столкнулись не менее 17 автомобилей
Происшествия, Фото:
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