В Монголии из-за сильной метели столкнулись не менее 17 автомобилей

Происшествия, Фото: управление дорожной полиции Монголии

Массовое ДТП произошло на дороге на Улан-Батор



По меньшей мере 17 автомобилей столкнулись в дорожно-транспортном происшествии из-за сильной метели в столице Монголии, городе Улан-Батор. Непогода привела к ухудшению видимости. Об этом в среду, 27 марта, заявило управление дорожной полиции Монголии.



- Массовая авария произошла сегодня утром на шоссе, соединяющем столицу Монголии и международный аэропорт Чингисхан, в долине Хушиг монгольского аймака Тув в 52 км от Улан-Батора. Информации о пострадавших пока не поступало, -- говорилось в официальном сообщении.



Согласно данным института метеорологии и мониторинга окружающей среды Монголии, сильный снегопад ранним утром 27 марта обрушился на монгольскую столицу Улан-Батор. Сильнейшая снежная буря охватила большую часть территории Монголии.



- Специалисты утверждают, что Монголия имеет резко-континентальный климат и является одной из наиболее уязвимых стран мира к изменению климата, -- сообщили в агентстве «Синьхуа».

