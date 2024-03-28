В Бурятии подросток попросил позвонить и украл 30 тысяч рублей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Потерпевший обратился в полицию только через месяц



В Баргузинском районе полиция расследует уголовное дело по факту кражи 30 тысяч рублей с кредитной карты 53-летнего жителя посёлка Усть-Баргузин. Подозреваемый – 16-летний юноша, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Установлено, что подросток в ноябре 2023 года зашёл домой к нетрезвому мужчине и попросил его телефон, чтобы позвонить. «У самого на балансе нет денег», - объяснил он.



Планы парня изменились, когда он, выйдя в ограду, увидел в смс-сообщениях уведомление о наличии крупной суммы на счету хозяина гаджета. Тогда с помощью мобильного банка юноша перевёл себе через знакомую часть средств, оказавшихся кредитными – 30 тысяч рублей. А телефон, как ни в чём не бывало, вернул.



Пропажу денег держатель карты обнаружил спустя несколько дней и только в конце декабря обратился в полицию.



В полиции отметили, что у подозреваемого девять классов образования, он нигде не работает. Несколько месяцев назад привлекался к уголовной ответственности за кражу наличных. Состоит на профилактическом учёте в ПДН. В содеянном он признался. Ведётся следствие.



