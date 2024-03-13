Пожар произошёл в Заиграевском районе
Ночью 13 марта на телефон 112 поступило сообщение о возгорании гаража в СНТ «Восход» в Заиграевском районе Бурятии.
Когда пожарные прибыли, огнём была охвачена крыша пристроенного к жилому дому гаражу.
В результате пожара сгорела крыша гаража общей площадью 24 кв.м., а также повреждена крыша дома на площади 5 кв.м.
- Пострадавших нет. На момент возгорания собственник дома находился внутри. Обнаружив очаг возгорания, он незамедлительно эвакуировался, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрической проводки в гараже.
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 марта в селе Сотниково сгорела крыша частного дома и гаража, а также стоявший в гараже автомобиль Mazda Demio.
В Бурятии из-за короткого замыкания сгорела крыша гаража
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