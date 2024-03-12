Пожар произошёл в селе Сотниково
Сегодня утром, 12 марта, произошёл пожар в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии. Сообщение поступило на телефон 112; на место направились шесть пожарных и четыре единицы техники.
Когда пожарные прибыли, огнём была охвачена крыша частного дома и пристроенного к нему гаража. На тушение ушло около трёх часов.
- В результате пожара сгорела крыша дома и гаража на общей площади 120 кв.м. и находящийся внутри гаража автомобиль марки Mazda Demio, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Обошлось без пострадавших: жильцы дома эвакуировались сами, до прибытия пожарных.
Предварительная причина возгорания уже установлена – это короткое замыкание электрической проводки.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне днём произошёл пожар в здании Селенгинской районной больницы. Также ночью 11 марта из-за поджога в Улан-Удэ горел многоквартирный деревянный барак.
В пригороде Улан-Удэ горели жилой дом, гараж и автомобиль
Происшествия, Фото:
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