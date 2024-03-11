Пожар произошёл в поликлинике в Бурятии









В Кабанском районе Бурятии произошёл пожар в здании Селенгинской районной больницы. Очаг возгорания находился в кабинете поликлиники.Пожар произошёл сегодня днём, 11 марта.- На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось плотное задымление внутри одного из кабинетов поликлиники, очаг возгорания располагался на втором этаже. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировалось 30 человек, пострадавших нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Обошлось без серьёзных последствий. Пожар потушили на небольшой площади – 1 кв. метр.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрического прибора.