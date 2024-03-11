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Пожар произошёл в поликлинике в Бурятии

Пожар произошёл в поликлинике в Бурятии
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Эвакуировались 30 человек

В Кабанском районе Бурятии произошёл пожар в здании Селенгинской районной больницы. Очаг возгорания находился в кабинете поликлиники.

Пожар произошёл сегодня днём, 11 марта.

- На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось плотное задымление внутри одного из кабинетов поликлиники, очаг возгорания располагался на втором этаже. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировалось 30 человек, пострадавших нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


Обошлось без серьёзных последствий. Пожар потушили на небольшой площади – 1 кв. метр.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрического прибора.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью в Мухоршибири из-за замыкания электрического котла сгорел гараж, пристроенный к жилому дому



пожар поликлиника

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