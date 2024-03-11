В Улан-Удэ из-за поджога горел двухэтажный барак





Прокуратура Октябрьского района начала проверку по факту пожара.



- В ходе проверки будет дана оценка исполнению органами местного самоуправления и иными уполномоченными органами законодательства о пожарной безопасности и соблюдении жилищных прав граждан. Кроме того, прокуратура района также контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой дознавателями МЧС России по республике по факту произошедшего пожара, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.



По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.







Сегодня ночью в Улан-Удэ произошёл крупный пожар – горел двухэтажный деревянный барак в Ростовском переулке.На момент прибытия пожарных огнём частично была охвачена кровля здания, а также горел коридор дома на втором этаже.На пожаре пострадала 62-летняя женщина.- Самостоятельно из горящего здания эвакуировались 15 человек. Звеном газодымозащитной службы была спасена женщина 1961 года рождения. С признаками отравления продуктами горения пострадавшая была госпитализирована в БСМП, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.На ликвидацию открытого горения ушло чуть больше получаса. Общая площадь пожара превысила 150 квадратных метров.Предварительная причина пожара – поджог. Кто его совершил, сейчас устанавливается.