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В Улан-Удэ из-за поджога горел двухэтажный барак

В Улан-Удэ из-за поджога горел двухэтажный барак
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
На пожаре пострадала женщина

Сегодня ночью в Улан-Удэ произошёл крупный пожар – горел двухэтажный деревянный барак в Ростовском переулке. 

На момент прибытия пожарных огнём частично была охвачена кровля здания, а также горел коридор дома на втором этаже.



На пожаре пострадала 62-летняя женщина.

- Самостоятельно из горящего здания эвакуировались 15 человек. Звеном газодымозащитной службы была спасена женщина 1961 года рождения. С признаками отравления продуктами горения пострадавшая была госпитализирована в БСМП, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

На ликвидацию открытого горения ушло чуть больше получаса. Общая площадь пожара превысила 150 квадратных метров.

Предварительная причина пожара – поджог. Кто его совершил, сейчас устанавливается. 

Прокуратура Октябрьского района начала проверку по факту пожара.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению органами местного самоуправления и иными уполномоченными органами законодательства о пожарной безопасности и соблюдении жилищных прав граждан. Кроме того, прокуратура района также контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой дознавателями МЧС России по республике по факту произошедшего пожара, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

пожар Поджог

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