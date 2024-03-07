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В Улан-Удэ 18-летний водитель устроил ДТП с пострадавшей

В Улан-Удэ 18-летний водитель устроил ДТП с пострадавшей
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автоавария произошла ночью

Сегодня ночью в Улан-Удэ произошло ДТП, виновником которого стал 18-летний парень за рулём «Тойоты Краун». Автоавария произошла на улице Павлова.

- 18-летний водитель автомобиля «Тойота Краун», следуя в направлении улицы Зои Космодемьянской, на перекрёстке не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Камри» под управлением водителя 1999 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Пострадала 23-летняя пассажирка «Тойоты Краун», девушку госпитализировали.



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне утром пьяный водитель «Субару», пытаясь скрыться от преследовавших его сотрудников ГИБДД, вылетел на трамвайные пути.

ДТП

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