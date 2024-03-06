06 марта

05 марта

Популярное

В Улан-Удэ пьяный водитель вылетел на трамвайные пути, уходя от погони

В Улан-Удэ пьяный водитель вылетел на трамвайные пути, уходя от погони
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водительских прав молодой человек не имеет

В Улан-Удэ стали известны подробности утреннего инцидента с вылетевшей на трамвайные пути иномаркой. Как сообщал «Байкал-Daily», по этой причине временно закрывали трамвайное движение с развязки в 20а квартале в сторону Мелькомбината.

Как выяснилось, автомобилист попал в ДТП, уходя от преследовавших его сотрудников ГИБДД.

- Сегодня утром на улице Тулаева экипаж ДПС заметил автомобиль «Субару» без государственных регистрационных знаков. Требование полицейских об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. Наряд ДПС начал преследование. На улице Ключевская нарушитель не справился с управлением и вылетел на трамвайные пути, - рассказали в МВД по Бурятии.

За рулём находился 26-летний молодой человек, не имеющий водительских прав. От прохождения освидетельствования на опьянение он отказался, в связи с чем на него составили административный материал.

В кармане водительской двери автоинспекторы обнаружили бутылку пива. Ещё одна банка – уже выпитая и смятая – лежала в салоне.

В результате ДТП водитель не пострадал. 
ДТП ГИБДД алкогольное опьянение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске на «зебре» насмерть сбили пешехода
В Иркутске на «зебре» насмерть сбили пешехода
Происшествия, 06.03.2024
Мужчина скончался до приезда скорой
Строящийся 17-этажный дом полыхает в Иркутске
Строящийся 17-этажный дом полыхает в Иркутске
Происшествия, 06.03.2024
Площадь пожара – около 500 квадратных метров
Житель Бурятии пырнул сына ножом и угодил в колонию
Житель Бурятии пырнул сына ножом и угодил в колонию
Происшествия, 06.03.2024
Мужчина проведёт за решёткой два года
На трассе в Бурятии опрокинулась фура
На трассе в Бурятии опрокинулась фура
Происшествия, 06.03.2024
Водитель нарушил правила перевозки грузов
В Бурятии за день сбили пенсионерку, а также мать с 5-летним сыном
В Бурятии за день сбили пенсионерку, а также мать с 5-летним сыном
Происшествия, 06.03.2024
Один наезд произошёл на парковке, второй – на «зебре»
Четырём закладчикам из Улан-Удэ грозят длительные сроки
Четырём закладчикам из Улан-Удэ грозят длительные сроки
Происшествия, 06.03.2024
Обвинительное заключение утвердил зампрокурора Бурятии
В Улан-Удэ из-за вылетевшего на рельсы автомобиля встали трамваи
В Улан-Удэ из-за вылетевшего на рельсы автомобиля встали трамваи
Происшествия, 06.03.2024
Движение вагонов на Мелькомбинате парализовало

В Бурятии пожар унёс жизнь мужчины
В Бурятии пожар унёс жизнь мужчины
Происшествия, 05.03.2024
Пожар произошёл на животноводческой стоянке
Улан-удэнца будут судить за убийство приятеля в день его рождения
Улан-удэнца будут судить за убийство приятеля в день его рождения
Происшествия, 05.03.2024
Убийство произошло в квартире дома на улице Трубачеева
Обманутый шеф-повар из Санкт-Петербурга пошёл на кражу в Улан-Удэ
Обманутый шеф-повар из Санкт-Петербурга пошёл на кражу в Улан-Удэ
Происшествия, 05.03.2024
Так и не получив обещанную зарплату, повар обворовал работодателя

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^