Водительских прав молодой человек не имеет
В Улан-Удэ стали известны подробности утреннего инцидента с вылетевшей на трамвайные пути иномаркой. Как сообщал «Байкал-Daily», по этой причине временно закрывали трамвайное движение с развязки в 20а квартале в сторону Мелькомбината.
Как выяснилось, автомобилист попал в ДТП, уходя от преследовавших его сотрудников ГИБДД.
- Сегодня утром на улице Тулаева экипаж ДПС заметил автомобиль «Субару» без государственных регистрационных знаков. Требование полицейских об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. Наряд ДПС начал преследование. На улице Ключевская нарушитель не справился с управлением и вылетел на трамвайные пути, - рассказали в МВД по Бурятии.
За рулём находился 26-летний молодой человек, не имеющий водительских прав. От прохождения освидетельствования на опьянение он отказался, в связи с чем на него составили административный материал.
В кармане водительской двери автоинспекторы обнаружили бутылку пива. Ещё одна банка – уже выпитая и смятая – лежала в салоне.
В результате ДТП водитель не пострадал.
В Улан-Удэ пьяный водитель вылетел на трамвайные пути, уходя от погони
Происшествия, Фото:
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