Автобус столкнулся с легковушкой
Накануне, 4 марта, в Улан-Удэ произошло ДТП с участием автобуса МУП «Городские маршруты». Он столкнулся с автомобилем «Тойота Камри».
Автоавария произошла около 13 часов на улице Богемская.
- 33-летний водитель автобуса ПАЗ при выполнении поворота налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с «Тойотой Камри» под управлением 25-летней девушки, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии пострадал девятилетний мальчик, ехавший в иномарке. В Госавтоинспекции уточнили, что у него закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. После оказания медпомощи ребёнка отпустили домой.
Отметим, пассажиров в салоне автобуса не было, он только приехал на конечную остановку.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 марта в Улан-Удэ столкнулись муниципальный ПАЗ и микроавтобус Fiat Ducato.
10 февраля в Улан-Удэ пассажирский автобус ПАЗ врезался в автомобиль «Тойота Калдина» - в той аварии пострадали два человека.
Ещё одно ДТП с участием муниципального транспорта (на этот раз «Волгабаса») произошло 1 февраля на улице Гагарина – в автобус врезался автомобиль «Мазда Демио».
В Улан-Удэ в ДТП с автобусом пострадал ребёнок
Происшествия, Фото:
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