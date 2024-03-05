05 марта

04 марта

Популярное

В Улан-Удэ в ДТП с автобусом пострадал ребёнок

В Улан-Удэ в ДТП с автобусом пострадал ребёнок
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автобус столкнулся с легковушкой

Накануне, 4 марта, в Улан-Удэ произошло ДТП с участием автобуса МУП «Городские маршруты». Он столкнулся с автомобилем «Тойота Камри».

Автоавария произошла около 13 часов на улице Богемская.

- 33-летний водитель автобуса ПАЗ при выполнении поворота налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с «Тойотой Камри» под управлением 25-летней девушки, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате аварии пострадал девятилетний мальчик, ехавший в иномарке. В Госавтоинспекции уточнили, что у него закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. После оказания медпомощи ребёнка отпустили домой.

Отметим, пассажиров в салоне автобуса не было, он только приехал на конечную остановку.

Как сообщал «Байкал-Daily», 1 марта в Улан-Удэ столкнулись муниципальный ПАЗ и микроавтобус Fiat Ducato.

10 февраля в Улан-Удэ пассажирский автобус ПАЗ врезался в автомобиль «Тойота Калдина» - в той аварии пострадали два человека.

Ещё одно ДТП с участием муниципального транспорта (на этот раз «Волгабаса») произошло 1 февраля на улице Гагарина – в автобус врезался автомобиль «Мазда Демио».

ДТП автобус

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ в ДТП с автобусом пострадал ребёнок
В Улан-Удэ в ДТП с автобусом пострадал ребёнок
Происшествия, 05.03.2024
Автобус столкнулся с легковушкой
В Улан-Удэ произошла серьёзная коммунальная авария
В Улан-Удэ произошла серьёзная коммунальная авария
Происшествия, 05.03.2024
Из-за неё четыре многоквартирных дома и более 300 частных остались без воды 
В Бурятии сгорела котельная частного дома
В Бурятии сгорела котельная частного дома
Происшествия, 05.03.2024
Пожар произошёл в Северо-Байкальском районе
В Бурятии сельчанина оштрафовали на 200 тысяч из-за камня
В Бурятии сельчанина оштрафовали на 200 тысяч из-за камня
Происшествия, 05.03.2024
Он хотел продать найденный на месторождении нефрит
В Иркутской области мужчина пытался зарезать приятеля и бегал голым по улице
В Иркутской области мужчина пытался зарезать приятеля и бегал голым по улице
Происшествия, 04.03.2024
Молодой человек находился под действием психоактивных веществ
В Улан-Удэ мальчик выскочил на дорогу и попал под грузовик
В Улан-Удэ мальчик выскочил на дорогу и попал под грузовик
Происшествия, 04.03.2024
Ребёнок внезапно выбежал на красный сигнал светофора 
В Улан-Удэ пьяный водитель вёз супругу и маленького сына
В Улан-Удэ пьяный водитель вёз супругу и маленького сына
Происшествия, 04.03.2024
Водитель проявил агрессию в адрес сотрудников ГИБДД
Житель Бурятии убил мужчину поваленным деревом
Житель Бурятии убил мужчину поваленным деревом
Происшествия, 04.03.2024
Работник фермы стал виновником гибели коллеги
Жительница Бурятии в порыве злости оклеветала сожителя
Жительница Бурятии в порыве злости оклеветала сожителя
Происшествия, 04.03.2024
Она солгала, что мужчина угрожал её убить  
Житель Бурятии перевёл мошенникам 6 млн рублей
Житель Бурятии перевёл мошенникам 6 млн рублей
Происшествия, 04.03.2024
Он внёс все свои сбережения, назанимал у родственников и оформил кредиты на себя и жену

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^