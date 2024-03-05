Ему дали сто часов обязательных работ
Эта история произошла ещё в мае в Иволгинском районе Бурятии. Как-то вечером местный житель оседлал чужой велосипед за 20 399 рублей и угнал его прямо на глазах у хозяина. Мужчина уехал в неизвестном направлении.
Против сельчанина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ («Грабёж»). Недавно он предстал перед судом.
На заседании иволгинец полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. С учётом смягчающих и отягчающих обстоятельств мужчине назначили наказание – 100 часов обязательных работ. Приговор в законную силу ещё не вступил.
В Бурятии осудили сельчанина, угнавшего дорогущий велосипед
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ему дали сто часов обязательных работ
Автобус столкнулся с легковушкой
Из-за неё четыре многоквартирных дома и более 300 частных остались без воды
Пожар произошёл в Северо-Байкальском районе
Там залило территорию у местного ДК
Он хотел продать найденный на месторождении нефрит
Погибшей было 24 года
Молодой человек находился под действием психоактивных веществ
Ребёнок внезапно выбежал на красный сигнал светофора
Водитель проявил агрессию в адрес сотрудников ГИБДД
Работник фермы стал виновником гибели коллеги
На пятом этаже стоял густой чёрный дым
Она солгала, что мужчина угрожал её убить
За час мужчина совершил два разбойных нападения
Он внёс все свои сбережения, назанимал у родственников и оформил кредиты на себя и жену