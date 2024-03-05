В Бурятии осудили сельчанина, угнавшего дорогущий велосипед

Ему дали сто часов обязательных работ



Эта история произошла ещё в мае в Иволгинском районе Бурятии. Как-то вечером местный житель оседлал чужой велосипед за 20 399 рублей и угнал его прямо на глазах у хозяина. Мужчина уехал в неизвестном направлении.



Против сельчанина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ («Грабёж»). Недавно он предстал перед судом.



На заседании иволгинец полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. С учётом смягчающих и отягчающих обстоятельств мужчине назначили наказание – 100 часов обязательных работ. Приговор в законную силу ещё не вступил.