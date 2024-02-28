Иркутянин, сжёгший заживо бывшую жену, получил 20 лет лишения свободы

В Иркутске предстал перед судом 42-летний мужчина, который сжёг заживо бывшую супругу. Его признали виновным по статьям «Убийство, совершённое с особой жестокостью, общеопасным способом» и «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества».
Как сообщал «Байкал-Daily», страшная расправа произошла 24 мая 2023 года в табачном киоске на улице Академическая. Мужчина зашёл в торговый павильон, разлил в нём бензин, а также облил им бывшую жену, которая работала там продавцом.
В результате пожара 37-летняя женщина получила ожог не менее 60% поверхности тела и через непродолжительное время скончалась в больнице. Стоит отметить, что поджигатель сам пострадал, получив ожоги около 25% тела.
Суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы. Первые пять лет он будет отбывать наказание в тюрьме, а последующие – в колонии особого режима.