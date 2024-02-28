28 февраля

27 февраля

Популярное

Иркутянин, сжёгший заживо бывшую жену, получил 20 лет лишения свободы

Иркутянин, сжёгший заживо бывшую жену, получил 20 лет лишения свободы
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Часть наказания он будет отбывать в тюрьме

В Иркутске предстал перед судом 42-летний мужчина, который сжёг заживо бывшую супругу. Его признали виновным по статьям «Убийство, совершённое с особой жестокостью, общеопасным способом» и «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества».

Как сообщал «Байкал-Daily», страшная расправа произошла 24 мая 2023 года в табачном киоске на улице Академическая. Мужчина зашёл в торговый павильон, разлил в нём бензин, а также облил им бывшую жену, которая работала там продавцом.


В результате пожара 37-летняя женщина получила ожог не менее 60% поверхности тела и через непродолжительное время скончалась в больнице. Стоит отметить, что поджигатель сам пострадал, получив ожоги около 25% тела.

Суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы. Первые пять лет он будет отбывать наказание в тюрьме, а последующие – в колонии особого режима.


Иркутск суд приговор убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Село в Бурятии заливает наледными водами
Село в Бурятии заливает наледными водами
Происшествия, 28.02.2024
Там подтопило постройки в одном из дворов
Улан-удэнку, избившую до смерти алкоголика, отправили в колонию
Улан-удэнку, избившую до смерти алкоголика, отправили в колонию
Происшествия, 28.02.2024
Девушка спустила с лестницы пьяного приятеля матери 
В Иркутской области погибла пассажирка грузовика
В Иркутской области погибла пассажирка грузовика
Происшествия, 28.02.2024
Водитель не справился с управлением
В прибрежном районе Бурятии обесточило райцентр и два посёлка
В прибрежном районе Бурятии обесточило райцентр и два посёлка
Происшествия, 28.02.2024
Без света там остались четыре сотни человек

Пропавшую школьницу нашли у подруги в пригороде Улан-Удэ
Пропавшую школьницу нашли у подруги в пригороде Улан-Удэ
Происшествия, 28.02.2024
Девочка убежала из дома без верхней одежды
В Иркутской области потушили крупный пожар в трёхэтажном магазине
В Иркутской области потушили крупный пожар в трёхэтажном магазине
Происшествия, 28.02.2024
Общая площадь возгорания – 1080 квадратных метров
В Улан-Удэ тушат крупный пожар на складе
В Улан-Удэ тушат крупный пожар на складе
Происшествия, 28.02.2024
Полыхает 600 квадратных метров
В Иркутске транспортные полицейские потушили пожар в прачечной
В Иркутске транспортные полицейские потушили пожар в прачечной
Происшествия, 28.02.2024
Сотрудники увидели возгорание по пути с работы домой
Читинец украл у продавца солнцезащитные очки за 37 тысяч
Читинец украл у продавца солнцезащитные очки за 37 тысяч
Происшествия, 28.02.2024
Потерпевший оставил их без присмотра на кассе магазина
В Бурятии сгорел автомобиль Toyota Alphard
В Бурятии сгорел автомобиль Toyota Alphard
Происшествия, 28.02.2024
Возгорание произошло в гараже
В Улан-Удэ предстанет перед судом курьер, работавший на мошенников
В Улан-Удэ предстанет перед судом курьер, работавший на мошенников
Происшествия, 28.02.2024
Он обобрал пенсионеров на сумму более 1,5 млн рублей.

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^