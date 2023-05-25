Женщина получила ожоги 70% тела
Стали известны подробности инцидента с возгоранием в табачном киоске на улице Академическая в Иркутске. Как выяснилось, 41-летний мужчина пытался там заживо сжечь бывшую супругу.
Установлено, что мужчина зашёл в торговый павильон, облил помещение, а также экс-жену, работающую там продавцом, бензином. А после поджёг женщину.
37-летняя пострадавшая находится в реанимации, у неё ожоги более 70% поверхности тела.
Поджигатель также пострадал, у него ожоги около 25% тела.
На мужчину возбудили уголовное о покушении на убийство, совершённом с особой жестокостью общеопасным способом, а также дело об умышленном повреждении чужого имущества.
- Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также мотив преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Иркутянин облил бывшую жену бензином и поджёг в табачном киоске
Происшествия, Фото:
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