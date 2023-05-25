25 мая

24 мая

Популярное

Иркутянин облил бывшую жену бензином и поджёг в табачном киоске

Иркутянин облил бывшую жену бензином и поджёг в табачном киоске
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Женщина получила ожоги 70% тела

Стали известны подробности инцидента с возгоранием в табачном киоске на улице Академическая в Иркутске. Как выяснилось, 41-летний мужчина пытался там заживо сжечь бывшую супругу.

Установлено, что мужчина зашёл в торговый павильон, облил помещение, а также экс-жену, работающую там продавцом, бензином. А после поджёг женщину.

37-летняя пострадавшая находится в реанимации, у неё ожоги более 70% поверхности тела.

Поджигатель также пострадал, у него ожоги около 25% тела.

На мужчину возбудили уголовное о покушении на убийство, совершённом с особой жестокостью общеопасным способом, а также дело об умышленном повреждении чужого имущества.

- Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также мотив преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.


покушение на убийство Поджог

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии борются со сложным лесным пожаром
В Бурятии борются со сложным лесным пожаром
Происшествия, 25.05.2023
Специалистам пришлось идти пешком вместе со всем оборудованием  
В Ангарске водитель Toyota Fielder намеренно сбил дорожную камеру
В Ангарске водитель Toyota Fielder намеренно сбил дорожную камеру
Происшествия, 25.05.2023
Таким образом автомобилист выразил своё возмущение
В Бурятии в ДТП попала машина скорой, которая везла пациента
В Бурятии в ДТП попала машина скорой, которая везла пациента
Происшествия, 25.05.2023
Автоавария произошла в Тункинском районе
У жительницы Бурятии конфисковали «Мазду» за пьяную езду
У жительницы Бурятии конфисковали «Мазду» за пьяную езду
Происшествия, 25.05.2023
Женщину дважды остановили нетрезвой за рулём 
В Бурятии в ДТП пострадали четыре человека
В Бурятии в ДТП пострадали четыре человека
Происшествия, 24.05.2023
За рулём иномарки находился пожилой водитель
В Туве в ДТП погибли шесть человек
В Туве в ДТП погибли шесть человек
Происшествия, 24.05.2023
Ещё двое находятся в тяжёлом состоянии
В ходе спецоперации погиб пенсионер из Бурятии
В ходе спецоперации погиб пенсионер из Бурятии
Происшествия, 24.05.2023
Буянто Шарапов отправился на СВО добровольцем
В Бурятии на ночь глядя произошло землетрясение
В Бурятии на ночь глядя произошло землетрясение
Происшествия, 24.05.2023
На этот раз тряхнуло Муйский район

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^