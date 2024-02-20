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В Иркутской области супруги предстанут перед судом за убийство бизнесмена

В Иркутской области супруги предстанут перед судом за убийство бизнесмена
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Они застрелили мужчину и ограбили его

38-летняя жительница Иркутской области и её 33-летний супруг обвиняются в убийстве предпринимателя.

По версии следствия, вечером 24 апреля 2023 года в селе Голуметь Черемховского района семейная пара совершила разбойное нападение на дом главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Мужчина произвёл несколько выстрелов из обреза гладкоствольного ружья в хозяина дома. От полученных ранений 65-летний потерпевший скончался на месте преступления. Затем обвиняемый украл все ювелирные украшения, принадлежавшие предпринимателю, а также сейф с деньгами в размере более 2,7 млн рублей.

Тем временем на улице в автомобиле с подложными номерами его ожидала супруга. Вместе они скрылись с места преступления и распорядились имуществом по своему усмотрению.

Кроме того, в ходе следствия было установлено, что обвиняемые незаконно приобрели, хранили, перевозили и носили огнестрельное оружие.

- Следствием собрана полная доказательственная база причастности обвиняемых к совершению преступлений. В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.   
Иркутская область убийство

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