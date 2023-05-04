В Иркутской области супруги подозреваются в убийстве бизнесмена







- Благодаря слаженной работе следователей СК и сотрудников уголовного розыска удалось установить личности нападавших. При содействии сотрудников СОБР подозреваемые были задержаны по месту проживания. Ими оказались 32-летний житель деревни Карлук и его 37-летняя супруга, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Во время обысков дома у них обнаружено несколько единиц незарегистрированного оружия, патроны различного калибра, бронежилет, маски-балаклавы и девять сотовых телефонов. Кроме того, была обнаружена часть украденного имущества.



Обвиняемые арестованы на два месяца.





В Черемхово арестована семейная пара, совершившая убийство предпринимателя. Обвинение предъявлено 37-летней женщине и её 32-летнему супругу.Вечером 24 апреля в селе Голуметь семейная пара напала на дом главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Мужчина произвёл несколько выстрелов из обреза гладкоствольного ружья в хозяина дома. От полученных ранений 65-летний потерпевший скончался на месте преступления.Затем подозреваемый украл ювелирные украшения, принадлежавшие предпринимателю, а также сейф с деньгами в размере более 2,7 млн рублей. Тем временем на улице в автомобиле марки «Ауди А6» с подложными номерами его ожидала супруга. Вместе они скрылись с места преступления и распорядились имуществом по своему усмотрению.