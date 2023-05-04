04 мая

03 мая

Популярное

В Иркутской области супруги подозреваются в убийстве бизнесмена

В Иркутской области супруги подозреваются в убийстве бизнесмена
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Они убили мужчину и обчистили его дом

В Черемхово арестована семейная пара, совершившая убийство предпринимателя. Обвинение предъявлено 37-летней женщине и её 32-летнему супругу.

Вечером 24 апреля в селе Голуметь семейная пара напала на дом главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Мужчина произвёл несколько выстрелов из обреза гладкоствольного ружья в хозяина дома. От полученных ранений 65-летний потерпевший скончался на месте преступления.

Затем подозреваемый украл ювелирные украшения, принадлежавшие предпринимателю, а также сейф с деньгами в размере более 2,7 млн рублей. Тем временем на улице в автомобиле марки «Ауди А6» с подложными номерами его ожидала супруга. Вместе они скрылись с места преступления и распорядились имуществом по своему усмотрению.

 
- Благодаря слаженной работе следователей СК и сотрудников уголовного розыска удалось установить личности нападавших. При содействии сотрудников СОБР подозреваемые были задержаны по месту проживания. Ими оказались 32-летний житель деревни Карлук и его 37-летняя супруга, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Во время обысков дома у них обнаружено несколько единиц незарегистрированного оружия, патроны различного калибра, бронежилет, маски-балаклавы и девять сотовых телефонов. Кроме того, была обнаружена часть украденного имущества.

Обвиняемые арестованы на два месяца.

Иркутская область убийство разбой

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ автомобиль сбил выбежавшего за мячом ребёнка
В Улан-Удэ автомобиль сбил выбежавшего за мячом ребёнка
Происшествия, 04.05.2023
Мальчика госпитализировали в состоянии комы
Украинские беспилотники атаковали Кремль
Украинские беспилотники атаковали Кремль
Происшествия, 04.05.2023
Владимир Путин не пострадал, отметили в Кремле
В Иркутской области сотрудница больницы подозревается в сбыте героина
В Иркутской области сотрудница больницы подозревается в сбыте героина
Происшествия, 04.05.2023
«Просто людям помогала», аргументировала женщина
В Бурятии после падения женщины с моста проверку начали следователи
В Бурятии после падения женщины с моста проверку начали следователи
Происшествия, 03.05.2023
Следствие даст оценку действиям должностных лиц
Улан-удэнка пошла на свидание в колонию и «забыла» о ножике в сумке
Улан-удэнка пошла на свидание в колонию и «забыла» о ножике в сумке
Происшествия, 03.05.2023
При этом женщину несколько раз спрашивали о наличии запрещённых предметов
В Иркутской области потушили спорткомплекс «Олимпиец»
Происшествия, 03.05.2023
Площадь пожара составила 700 квадратных метров
Забайкалец зарезал женщину и выбросил её тело на пустырь
Забайкалец зарезал женщину и выбросил её тело на пустырь
Происшествия, 03.05.2023
Полицейские опросили жильцов свыше 600 квартир
В Иркутске водитель Lexus сбил двух первоклассниц на «зебре»
В Иркутске водитель Lexus сбил двух первоклассниц на «зебре»
Происшествия, 03.05.2023
Водитель выехал на красный сигнал светофора
Под Иркутском рысь нападает на домашних животных
Под Иркутском рысь нападает на домашних животных
Происшествия, 03.05.2023
Жителей посёлка Маркова призывают быть очень внимательными

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^