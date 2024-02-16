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В Бурятии предотвратили нападение на школу мстителя с топором

В Бурятии предотвратили нападение на школу мстителя с топором
Происшествия,  Фото:pixabay.com
От возможной трагедии спас школьный охранник

В Бурятии предотвращено нападение на школу. Охранник задержал на входе восьмиклассника, который заявился на уроки с топором, сообщает SHOT.

По данным издания, бдительный охранник предотвратил возможную трагедию в школе села Михайловка Закаменского района. После обеда на перемене у двух подростков возник конфликт из-за электронной сигареты: девятиклассник отнял у восьмиклассника вредную парилку и отказывался отдавать.

- 14-летний парень решил закрыть вопрос радикально: сходил домой за тором и вернулся в школу с целью забрать своё. К счастью, трагедию предотвратил школьный охранник: дальше порога школьнику с оружием пройти не удалось. На место вызвали полицию, - говорится в сообщении.

Выяснилось, что восьмиклассник ранее уже стоял на учёте ПДН, в отличие от его оппонента. Сейчас с родителями обоих школьников работает полиция, проводится проверка.

Официальный комментарий правоохранительных органов будет представлен чуть позже. 
школа

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