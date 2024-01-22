В Бурятии водитель погиб при неудачном обгоне

Смертельное ДТП произошло ночью 21 января в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии. При неудачном обгоне погиб 37-летний мужчина.
- Около 12 часов ночи 37-летний водитель автомобиля «Тойота Карина», следуя по улице 70 лет Октября, при выполнении маневра обгон совершил столкновение с «Тойотой Краун» с последующим наездом на электроопору, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель «Тойоты Карина» от полученных травм скончался. Он умер в больнице.
Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого смертельное ДТП в республике было зарегистрировано ночью 17 января в Еравнинском районе. Погиб 27-летний водитель, опрокинувший «Тойоту Камри».
14 января в Селенгинском районе возле горы Убиенная микроавтобус насмерть сбил пешехода.
6 января в Кяхтинском районе в столкновении двух иномарок погибла 32-летняя пассажирка.
5 января в Кабанском районе столкнулись Mitsubishi L200 и грузовой автомобиль Dayun. В результате аварии погиб 34-летний житель Иркутска, управлявший пикапом.