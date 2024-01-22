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В Бурятии водитель погиб при неудачном обгоне

В Бурятии водитель погиб при неудачном обгоне
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло ночью

Смертельное ДТП произошло ночью 21 января в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии. При неудачном обгоне погиб 37-летний мужчина.

- Около 12 часов ночи 37-летний водитель автомобиля «Тойота Карина», следуя по улице 70 лет Октября, при выполнении маневра обгон совершил столкновение с «Тойотой Краун» с последующим наездом на электроопору, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП водитель «Тойоты Карина» от полученных травм скончался. Он умер в больнице.


Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого смертельное ДТП в республике было зарегистрировано ночью 17 января в Еравнинском районе. Погиб 27-летний водитель, опрокинувший «Тойоту Камри»

14 января в Селенгинском районе возле горы Убиенная микроавтобус насмерть сбил пешехода

6 января в Кяхтинском районе в столкновении двух иномарок погибла 32-летняя пассажирка.

5 января в Кабанском районе столкнулись Mitsubishi L200 и грузовой автомобиль Dayun. В результате аварии погиб 34-летний житель Иркутска, управлявший пикапом.

ДТП смерть

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