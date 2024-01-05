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Водитель из Иркутска погиб в ДТП в Бурятии

Водитель из Иркутска погиб в ДТП в Бурятии
Происшествия,  Фото:"Кабанск-инфо"
Пикап врезался в грузовик

5 января в Кабанском районе Бурятии зарегистрировано смертельное ДТП.

Всё произошло на 337 километре федеральной трассы «Байкал» в районе посёлка Каменск. Там столкнулись пикап Mitsubishi L200 и грузовой автомобиль Dayun.

В результате аварии погиб 34-летний житель Иркутска, управлявший пикапом.

- Двигаясь со стороны Иркутска, он начал совершать разворот в обратном направлении, в результате чего совершил столкновение с двигающимся в это время со стороны Улан-Удэ грузовым автомобилем Dayun, - сообщает «Кабанск-инфо» со ссылкой экстренные службы района.

Водитель грузовика не пострадал. 

ДТП смерть

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