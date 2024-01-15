Микроавтобус насмерть сбил мужчину
Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье, 14 января, возле горы Убиенная в Селенгинском районе Бурятии насмерть сбили человека.
Подробности смертельного ДТП раскрыли в УГИБДД по Бурятии. Погибшему 69 лет, его сбил микроавтобус «Фиат Дукато».
- Около 20 часов 31-летний водитель «Фиат Дукато», следуя со стороны Закаменска в направлении Гусиноозёрска, на 96 км федеральной автодороги Улан-Удэ – Кяхта совершил наезд на шедшего по проезжей части пешехода. В результате ДТП 69-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в Госавтоинспекции.
Отметим, пешеход шёл по проезжей части в тёмное время суток без светоотражающих элементов.
Известно, что микроавтобус не маршрутный, пассажиров не было.
В Бурятии стали известны подробности смертельного ДТП у горы Убиенная
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Молодой человек и пенсионер поссорились
Микроавтобус насмерть сбил мужчину
Возгорание произошло в Железнодорожном районе
Пешеход скончался после наезда
На его поиски выдвинулись две группы спасателей
Там пришлось с утра отменить занятия
Почти на полмиллиона рублей мошенники обманули жителя Свирска
Возгорание началось из-за удлинителя
Он ушёл из дома и не вернулся
Парень заметил возгорание и подал сигнал водителю машины
Огонь уничтожил её полностью
Он до ужаса перепугал некоторых местных жителей
Ему впаяли сразу два штрафа
Происшествия, 13.01.2024
Очевидцев происшествия просят откликнуться
Происшествия, 13.01.2024
Женщина перестала выходить на связь с роднёй четыре месяца назад