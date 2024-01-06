В Бурятии погибла пострадавшая в ДТП 32-летняя женщина

Лоб в лоб столкнулись автомобили «Чери» и «Хонда»
В субботу, 6 января, около 13:30 в Кяхтинском районе Бурятии на 186 километре автодороги Улан-Удэ – Кяхта, вблизи села Субуктуй, произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным УГИБДД МВД Бурятии, 67-летний водитель автомобиля «Чери» не справился с управлением и допустил столкновение со встречной автомашиной «Хонда». За рулём иномарки находилась 31-летняя женщина.
- В результате аварии пострадали водитель и две пассажирки «Чери». С травмами они были доставлены в медучреждение, где позже женщина 32 лет скончалась, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.
Лоб в лоб столкнулись автомобили «Чери» и «Хонда»
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