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В Бурятии нашли владельца пса, разорвавшего собаку на глазах у ребёнка

В Бурятии нашли владельца пса, разорвавшего собаку на глазах у ребёнка
Происшествия,  Фото:«Закамна-инфо.24/7»
Ему впаяли сразу два штрафа

Всё произошло в Закаменске в минувшую пятницу, 12 января. Хозяйский пёс (на нём был ошейник) набросился на маленькую собаку и разорвал её прямо на глазах у девочки-подростка.

Четвероногое успели запечатлеть на камеру. Известно, что оно несколько дней бродило в районе дома № 6а на улице Титова. В Закаменске в тот же день начали искать владельца пса.

В итоге его установили благодаря неравнодушным людям. Мужчине придётся заплатить сразу два штрафа – за несоблюдение правил выгула домашних животных (по статье 47.1 республиканского закона «Об административных нарушениях») и за нарушение порядка регистрации собак (по статье 47.2), сообщает «Закамна-инфо.24/7». На нерадивого хозяина уже составили соответствующие протоколы. 

Местные власти призвали закаменцев соблюдать правила содержания своих питомцев и предупредили: если кто-то из них навредит человеку, наказание будет уже более строгим.
собаки животные штраф дети

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