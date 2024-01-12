В райцентре в Бурятии пёс разорвал собаку на глазах у подростка

Теперь там вовсю ищут хозяина животного
Этот инцидент произошёл в Закаменске. Как сообщили в группе «Закамна-инфо.24/7», хозяйский пёс набросился на маленькую собаку и разорвал её прямо на глазах у девочки-подростка.
Животное успели запечатлеть на камеру. Теперь в городе вовсю ищут его владельца.
Известно, что пёс несколько дней бродил в районе дома № 6а на улице Титова. Сообщения от местных жителей, у которых имеется какая-либо информация о хозяине четвероногого, принимают анонимно.
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Теперь там вовсю ищут хозяина животного
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