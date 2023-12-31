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В Бурятии любителя пьяной езды лишили водительских прав

В Бурятии любителя пьяной езды лишили водительских прав
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина неоднократно нарушал ПДД

В сентябре 33-летний житель Кабанского района Бурятии попал в ДТП – он совершил столкновение со встречной автомашиной, водителю которой был причинён лёгкий вред здоровью.

Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ.

При определении меры наказания суд учёл, что в 2022 году мужчине назначено наказание по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, а в мае 2023 года он осуждён по двум эпизодам за езду в нетрезвом виде.

Отягчающими обстоятельствами стало то, что ранее мужчина несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Смягчающих административную ответственность обстоятельств не установлено.

Автомобилиста лишили водительских прав на полтора года.

- Правонарушителю назначено административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год шесть месяцев. Срок исполнения данного административного наказания подлежит исчислению со дня, следующего за днём окончания срока административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами, применённого ранее (часть 3 статьи 32.7 КоАП РФ), - сообщает пресс-служба Кабанского районного суда.

Постановление вступило в законную силу.
суд приговор ПДД

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