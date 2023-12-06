В Бурятии ссора пьяной компании привела к убийству

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Первыми поссорились женщины, затем начали ругаться мужчины



Вечером 4 декабря в квартире дома в селе Холодное Северо-Байкальского района Бурятии произошло убийство. От ножевых ранений погиб 37-летний мужчина.



Как выяснилось, его зарезал 36-летний хозяин квартиры. На допросе задержанный дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



По данным следствия, 4 декабря в течение дня обвиняемый у себя в квартире распивал спиртные напитки с сожительницей, а также пришедшими в гости приятелем и его знакомой. Вечером женщины, будучи пьяным, поссорились. Сразу к конфликту с разных сторон подключились мужчины, которые также стали ругаться между собой.



- Затем хозяин квартиры схватил кухонный нож и нанёс им два удара в грудь и живот противнику. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщили в следственном управлении.



Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжаются необходимые следственные действия.

