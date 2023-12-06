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В Бурятии ссора пьяной компании привела к убийству

В Бурятии ссора пьяной компании привела к убийству
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Первыми поссорились женщины, затем начали ругаться мужчины

Вечером 4 декабря в квартире дома в селе Холодное Северо-Байкальского района Бурятии произошло убийство. От ножевых ранений погиб 37-летний мужчина.

Как выяснилось, его зарезал 36-летний хозяин квартиры. На допросе задержанный дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

По данным следствия, 4 декабря в течение дня обвиняемый у себя в квартире распивал спиртные напитки с сожительницей, а также пришедшими в гости приятелем и его знакомой. Вечером женщины, будучи пьяным, поссорились. Сразу к конфликту с разных сторон подключились мужчины, которые также стали ругаться между собой.

- Затем хозяин квартиры схватил кухонный нож и нанёс им два удара в грудь и живот противнику. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщили в следственном управлении.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжаются необходимые следственные действия. 
убийство

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