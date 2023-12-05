Пожар произошёл ночью
Ночью 5 декабря в посёлке Каменск Кабанского района Бурятии на пожаре в четырёхэтажном многоквартирном доме погибли две женщины.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии, на момент прибытия пожарных горела квартира на втором этаже.
Пожарные вынесли из квартиры двух женщин, 45 и 73 лет, которые уже были без сознания. Обе получили отравление продуктами горения. Женщин передали бригаде скорой медицинской помощи, но спасти их не удалось.
Возгорание в квартире ликвидировали на площади 4 кв. метра.
Подробности уточняются.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 23 ноября на пожаре в квартире трёхэтажного дома в городе Закаменск погиб мужчина.
В Бурятии две женщины погибли на пожаре
Происшествия, Фото:
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