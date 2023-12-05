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В Бурятии две женщины погибли на пожаре

В Бурятии две женщины погибли на пожаре
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар произошёл ночью

Ночью 5 декабря в посёлке Каменск Кабанского района Бурятии на пожаре в четырёхэтажном многоквартирном доме погибли две женщины.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии, на момент прибытия пожарных горела квартира на втором этаже.

Пожарные вынесли из квартиры двух женщин, 45 и 73 лет, которые уже были без сознания. Обе получили отравление продуктами горения. Женщин передали бригаде скорой медицинской помощи, но спасти их не удалось.

Возгорание в квартире ликвидировали на площади 4 кв. метра. 

Подробности уточняются.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 23 ноября на пожаре в квартире трёхэтажного дома в городе Закаменск погиб мужчина.
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