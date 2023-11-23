В Бурятии на пожаре в квартире погиб мужчина

Его тело обнаружили возле дивана
Вечером 23 ноября произошёл пожар в квартире пятиэтажного дома в городе Закаменск. Погиб 68-летний мужчина.
Когда пожарные прибыли, в подъезде было сильное задымление. Очаг возгорания находился в одной из квартир на втором этаже.
Пожарные эвакуировали шесть человек с третьего этажа.
- В ходе тушения в гостиной возле дивана был обнаружен мужчина без признаков жизни 1955 года рождения. Возгорание на площади 3 кв.м. было потушено пожарными в течение 20 минут, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 15 ноября в селе Елань Бичурского района в сгоревшем доме нашли тело мужчины.
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