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Суд в Бурятии заочно приговорил журналистку Александру Гармажапову* к 7 годам колонии

Суд в Бурятии заочно приговорил журналистку Александру Гармажапову* к 7 годам колонии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ей вынесли приговор за фейки об армии

Советский районный суд Улан-Удэ заочно приговорил журналистку Александру Гармажапову* (признана иностранным агентом) к 7 годам колонии общего режима по делу о фейках о Вооружённых силах РФ.

- Приговором суда 34-летней женщине назначено 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, на срок 3 года. Наказание будет исполняться после задержания осуждённой, объявленной в межгосударственный розыск, или ее добровольного возвращения на территорию Российской Федерации, - сообщило следственное управление СК России по Бурятии.

Она признана виновной в публичном распространении по мотивам политической ненависти под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Осуждённая проживает за границей и возглавляет иностранную неправительственную организацию (фонд), деятельность которой признана нежелательной в РФ. По данным следствия, летом 2022 года она дала интервью журналистам публичного канала в Сети.

«В интервью под видом достоверных сведений сообщила заведомо ложную информацию, касающуюся проведения специальной военной операции и действии Вооружённых Сил Российской Федерации на территории Украины. После этого она опубликовала видеозапись с этим интервью на канале своего фонда на одном из видеохостингов для просмотра неограниченным кругом лиц», - сообщили в следственном управлении.

Осуждённая объявлена в межгосударственный розыск.


*внесена Минюстом в реестр иноагентов
дискредитация ВС РФ

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