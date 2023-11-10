Суд в Бурятии заочно приговорил журналистку Александру Гармажапову* к 7 годам колонии

Ей вынесли приговор за фейки об армии



Советский районный суд Улан-Удэ заочно приговорил журналистку Александру Гармажапову* (признана иностранным агентом) к 7 годам колонии общего режима по делу о фейках о Вооружённых силах РФ.



- Приговором суда 34-летней женщине назначено 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, на срок 3 года. Наказание будет исполняться после задержания осуждённой, объявленной в межгосударственный розыск, или ее добровольного возвращения на территорию Российской Федерации, - сообщило следственное управление СК России по Бурятии.



Она признана виновной в публичном распространении по мотивам политической ненависти под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).



Осуждённая проживает за границей и возглавляет иностранную неправительственную организацию (фонд), деятельность которой признана нежелательной в РФ. По данным следствия, летом 2022 года она дала интервью журналистам публичного канала в Сети.



«В интервью под видом достоверных сведений сообщила заведомо ложную информацию, касающуюся проведения специальной военной операции и действии Вооружённых Сил Российской Федерации на территории Украины. После этого она опубликовала видеозапись с этим интервью на канале своего фонда на одном из видеохостингов для просмотра неограниченным кругом лиц», - сообщили в следственном управлении.



Осуждённая объявлена в межгосударственный розыск.





*внесена Минюстом в реестр иноагентов

