В районе горевшего ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ выявлено загрязнение воздуха

Горожанам, живущим в зоне задымления от пожара, рекомендуется:



Специалисты зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе в районе торгового центра «Гвоздь», где 7 ноября бушевал крупный пожар.Пробы атмосферного воздуха в связи с пожаром взяли в трёх контрольных точках, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.Так, на территории, прилегающей к жилому дому по ул. Жердева, 7, установлено превышение гигиенических нормативов по содержанию диоксида серы до 1,75 ПДКмр (предельно допустимая концентрация максимально разовая), диоксида азота – до 1,85 ПДКмр, оксида углерода – до 2,34 ПДКмр, углерода (сажи) – до 1,38 ПДКмр, взвешенных веществ – до 1,87 ПДКмр, ацетона – до 14,11 ПДКмр, хлорметана – до 14,58 ПДК, углеводородов С6-С10 – до 36,2 ПДКмр, метилбензола – до 13,28 ПДК, бензола – до 1,03 ПДКмр, фенола – до 20,74 ПДКмр, формальдегида – до 6,16 ПДКмр, ксилола – до 1,35 ПДКмр.На территории средней школы № 19 превышения установлены по веществам: диоксид серы – в 1,13 раз, ацетон – в 9,37 раз, хлорметан – в 6,12 раз, углеводороды С6-С10 – в 4,36 раз, метилбензол – в 9,35 раз, фенол – в 1,5 раз.Содержание остальных загрязняющих веществ, в том числе мелкодисперсных, не превышает гигиенические нормативы.• плотно закрывать окна и двери• в случае обострения хронических заболеваний органов дыхания, сердечно - сосудистой системы, необходимо обратиться к врачу• исключить дополнительную физическую активность, так как в эти моменты человеку требуется больше кислорода• обеспечить обильное питье (вода, щелочная минеральная вода, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай), а грудничкам - увеличить частоту грудного кормления• при отсутствии противопоказаний рекомендуется прием поливитаминов, употребление легкоусвояемых, богатых витаминами и минеральными веществами продуктов, овощей и фруктов