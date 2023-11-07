07 ноября

06 ноября

Популярное

В районе горевшего ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ выявлено загрязнение воздуха

В районе горевшего ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ выявлено загрязнение воздуха
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора

Специалисты зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе в районе торгового центра «Гвоздь», где 7 ноября бушевал крупный пожар.

Пробы атмосферного воздуха в связи с пожаром взяли в трёх контрольных точках, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Так, на территории, прилегающей к жилому дому по ул. Жердева, 7, установлено превышение гигиенических нормативов по содержанию диоксида серы до 1,75 ПДКмр (предельно допустимая концентрация максимально разовая), диоксида азота – до 1,85 ПДКмр, оксида углерода – до 2,34 ПДКмр, углерода (сажи) – до 1,38 ПДКмр, взвешенных веществ – до 1,87 ПДКмр, ацетона – до 14,11 ПДКмр, хлорметана – до 14,58 ПДК, углеводородов С6-С10 – до 36,2 ПДКмр, метилбензола – до 13,28 ПДК, бензола – до 1,03 ПДКмр, фенола – до 20,74 ПДКмр, формальдегида – до 6,16 ПДКмр, ксилола – до 1,35 ПДКмр.

На территории средней школы № 19 превышения установлены по веществам: диоксид серы – в 1,13 раз, ацетон – в 9,37 раз, хлорметан – в 6,12 раз, углеводороды С6-С10 – в 4,36 раз, метилбензол – в 9,35 раз, фенол – в 1,5 раз.

Содержание остальных загрязняющих веществ, в том числе мелкодисперсных, не превышает гигиенические нормативы.

Горожанам, живущим в зоне задымления от пожара, рекомендуется:

• плотно закрывать окна и двери
• в случае обострения хронических заболеваний органов дыхания, сердечно - сосудистой системы, необходимо обратиться к врачу
• исключить дополнительную физическую активность, так как в эти моменты человеку требуется больше кислорода
• обеспечить обильное питье (вода, щелочная минеральная вода, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай), а грудничкам - увеличить частоту грудного кормления
• при отсутствии противопоказаний рекомендуется прием поливитаминов, употребление легкоусвояемых, богатых витаминами и минеральными веществами продуктов, овощей и фруктов

Читайте также:

После страшного пожара в ТЦ в Улан-Удэ возбудили уголовное дело

В Улан-Удэ запустили горячую линию для бизнесменов, работавших в сгоревшем ТЦ «Гвоздь»

В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение в ТЦ «Гвоздь»

В Улан-Удэ рассказали о сложностях при тушении пожара в ТЦ «Гвоздь»

Пожар в улан-удэнском ТЦ «Гвоздь» локализовали на площади 22 тысячи кв.метров

Улан-Удэ встал в огромных пробках из-за мощного пожара в ТЦ «Гвоздь»

В Улан-Удэ бушует пожар в торговом центре «Гвоздь»

пожар загрязнение воздуха

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске осудили директора детского центра, где воспитанники подвергались насилию
В Иркутске осудили директора детского центра, где воспитанники подвергались насилию
Происшествия, 07.11.2023
Она боялась, что инциденты негативно отразятся на престиже учреждения
После страшного пожара в ТЦ в Улан-Удэ возбудили уголовное дело
После страшного пожара в ТЦ в Улан-Удэ возбудили уголовное дело
Происшествия, 07.11.2023
Его расследование проконтролирует прокуратура

В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение в ТЦ «Гвоздь»
В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение в ТЦ «Гвоздь»
Происшествия, 07.11.2023
Работы по тушению и разбору сгоревших конструкций продолжаются
Иркутские врачи спасли девочку из Бурятии с порванным языком
Иркутские врачи спасли девочку из Бурятии с порванным языком
Происшествия, 07.11.2023
Она получила страшную травму, упав со стула

В Улан-Удэ рассказали о сложностях при тушении пожара в ТЦ «Гвоздь»
В Улан-Удэ рассказали о сложностях при тушении пожара в ТЦ «Гвоздь»
Происшествия, 07.11.2023
Когда пожарные прибыли, металлические формы уже сложились. ФОТО с места тушения
В Бурятии пьяный водитель сбил пешехода насмерть
В Бурятии пьяный водитель сбил пешехода насмерть
Происшествия, 07.11.2023
Нетрезвый водитель управлял «Тойотой Короллой»
В Бурятии у пьяного дебошира нашли коробку с наркотиками
В Бурятии у пьяного дебошира нашли коробку с наркотиками
Происшествия, 07.11.2023
Росгвардейцы приехали на сообщение о том, что мужчина размахивает ножом
При пожаре в селе Бурятии погибли две свинки
При пожаре в селе Бурятии погибли две свинки
Происшествия, 07.11.2023
Они оказались в огненнной ловушке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^