Из-за него пришлось перекрыть несколько улиц
Ранним утром 7 ноября в столице Бурятии разбушевался страшный пожар. Огонь охватил торговый центр «Гвоздь» на улице Сахьяновой. Его площадь, по последним данным, составила 10 тысяч квадратных метров.
Известно, что шесть человек эвакуировались из здания самостоятельно. К тушению привлекли 73 специалиста, задействовать пришлось 22 единицы техники. Кровля ТЦ частично обрушилась.
Точные причины возгорания пока неизвестны, однако мощный пожар внёс коррективы в привычную жизнь улан-удэнцев. По крайней мере две улицы – Лебедева и Жердева – пришлось перекрыть для автомобилей. По данным телекомпании АТВ, машины следуют в объезд через остановки «Химчистка» и «ТСК». Из-за пожара встали и трамваи – их движение на улицах Ключевская и Сахьяновой закрыли в обе стороны. Там курсируют вагоны № 4, 7 и 8.
В итоге весь город встал в огромных пробках. Сказался на дорожной обстановке и недавний снегопад. Улан-удэнцы опаздывают на работу и учёбу.
Улан-Удэ встал в огромных пробках из-за мощного пожара в ТЦ «Гвоздь»
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его на шесть лет отправили в колонию строгого режима, а подростки отделались условным сроком
На сотрудников напал агрессивный водитель, сбежавший с места ДТП
Полыхал склад пиломатериалов
Он обчистил двух женщин, а потом уехал из города на попутках
Об этом сообщил глава Алексей Цыденов
Мужчина пытался помочь сам, а также вызвал скорую
К нему привело нарушение правил безопасности
Пьяный водитель сбил детскую коляску и парня, который её катил
Возбуждено уголовное дело о госизмене
Тушение продолжается с самого утра
Пожар вызвало короткое замыкание
Его поймали на поле
Они оказались в воде в 20 метрах от берега
В дежурную часть доставили троих мужчин и женщину
А ещё один местный житель получил ожоги