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Улан-Удэ встал в огромных пробках из-за мощного пожара в ТЦ «Гвоздь»

Улан-Удэ встал в огромных пробках из-за мощного пожара в ТЦ «Гвоздь»
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Из-за него пришлось перекрыть несколько улиц

Ранним утром 7 ноября в столице Бурятии разбушевался страшный пожар. Огонь охватил торговый центр «Гвоздь» на улице Сахьяновой. Его площадь, по последним данным, составила 10 тысяч квадратных метров.

Известно, что шесть человек эвакуировались из здания самостоятельно. К тушению привлекли 73 специалиста, задействовать пришлось 22 единицы техники. Кровля ТЦ частично обрушилась.



Точные причины возгорания пока неизвестны, однако мощный пожар внёс коррективы в привычную жизнь улан-удэнцев. По крайней мере две улицы – Лебедева и Жердева – пришлось перекрыть для автомобилей. По данным телекомпании АТВ, машины следуют в объезд через остановки «Химчистка» и «ТСК». Из-за пожара встали и трамваи – их движение на улицах Ключевская и Сахьяновой закрыли в обе стороны. Там курсируют вагоны № 4, 7 и 8.

В итоге весь город встал в огромных пробках. Сказался на дорожной обстановке и недавний снегопад. Улан-удэнцы опаздывают на работу и учёбу.

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