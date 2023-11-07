После страшного пожара в ТЦ в Улан-Удэ возбудили уголовное дело

После крупного пожара в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ возбудили уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»). Об этом сообщила зампрокурора Бурятии Светлана Козлова.
- Сейчас сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия. Органом дознания МЧС возбуждено дело. Ход его расследования поставили на контроль в прокуратуре. В ходе надзорных мероприятий оценку дадут работе органов контроля. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – подчеркнула она.
Пожар в ТЦ разбушевался ранним утром 7 ноября. Часть кровли обрушилась. Локализовать пламя удалось после 10:00, открытое горение ликвидировали уже после обеда.
По последним данным, к тушению привлекли 164 человека, задействовать пришлось 48 единиц техники. Осложняла всё планировка здания.
Из-за возгорания перекрыли несколько улиц и пустили трамваи через 40 квартал. В итоге Улан-Удэ встал в огромных пробках.