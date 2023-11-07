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После страшного пожара в ТЦ в Улан-Удэ возбудили уголовное дело

После страшного пожара в ТЦ в Улан-Удэ возбудили уголовное дело
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его расследование проконтролирует прокуратура

После крупного пожара в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ возбудили уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»). Об этом сообщила зампрокурора Бурятии Светлана Козлова.

- Сейчас сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия. Органом дознания МЧС возбуждено дело. Ход его расследования поставили на контроль в прокуратуре. В ходе надзорных мероприятий оценку дадут работе органов контроля. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – подчеркнула она.



Пожар в ТЦ разбушевался ранним утром 7 ноября. Часть кровли обрушилась. Локализовать пламя удалось после 10:00, открытое горение ликвидировали уже после обеда.

По последним данным, к тушению привлекли 164 человека, задействовать пришлось 48 единиц техники. Осложняла всё планировка здания.

Из-за возгорания перекрыли несколько улиц и пустили трамваи через 40 квартал. В итоге Улан-Удэ встал в огромных пробках.





пожар уголовное дело МЧС прокуратура

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