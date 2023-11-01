В многострадальном сквере в Улан-Удэ испоганили зелёных медведей











В КГХ отметили, что подрядной организации направят уведомление об устранении нарушений. «Объект на 5-летней гарантии», – заявили «Байкал-Daily» в комитете и в очередной раз призвали всех бережно относиться к тому, что создаётся в городе.









- Так обидно и грустно оттого, что в городе стараются для людей, а какие-то мрази всё портят. Вчера ещё всё было нормально, – поведал он.



Повреждённые светильники пришлось демонтировать и заменить.



- Такие наземные фонари впервые используются для оформления общественной территории и не только украшают её, но и обеспечивают хорошую освещённость пространства в тёмное время суток, – подчеркнули тогда в КГХ.



В 2022 году в зоне отдыха завершилась масштабная реконструкция. Его привели в порядок в рамках программы по формированию комфортной городской среды нацпроекта «Жильё и городская среда». Ранее эта территория победила в рейтинговом голосовании – за её благоустройство высказалось более 22 тысяч человек.



«Зодчий» украсили топиарии. А ещё там установили так называемые скамейки-перголы и скамейки-качели, ландшафтные светильники и 23 опоры наружного освещения со светодиодными лампами и уложили плитку вокруг фонтана. В техническом помещении разместили оборудование. В нижней части обустроили ливневую канализацию.



Уже в сентябре 2022-го сквер атаковали вандалы. Они



- Раньше были случаи, когда светильники ломали, а мы их восстанавливали. Сейчас просто уничтожили половину, – рассказывал тогда председатель комитета городского хозяйства (КГХ) администрации Улан-Удэ Сергей Гашев. В мае в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» выложили снимок, сделанный в том же сквере. Автор сообщил, что там «переломали все фонари».- Так обидно и грустно оттого, что в городе стараются для людей, а какие-то мрази всё портят. Вчера ещё всё было нормально, – поведал он.Повреждённые светильники пришлось демонтировать и заменить.- Такие наземные фонари впервые используются для оформления общественной территории и не только украшают её, но и обеспечивают хорошую освещённость пространства в тёмное время суток, – подчеркнули тогда в КГХ.В 2022 году в зоне отдыха завершилась масштабная реконструкция. Его привели в порядок в рамках программы по формированию комфортной городской среды нацпроекта «Жильё и городская среда». Ранее эта территория победила в рейтинговом голосовании – за её благоустройство высказалось более 22 тысяч человек.«Зодчий» украсили топиарии. А ещё там установили так называемые скамейки-перголы и скамейки-качели, ландшафтные светильники и 23 опоры наружного освещения со светодиодными лампами и уложили плитку вокруг фонтана. В техническом помещении разместили оборудование. В нижней части обустроили ливневую канализацию.Уже в сентябре 2022-го сквер атаковали вандалы. Они испортили 27 новых светильников из 58-ми – то есть почти половину.- Раньше были случаи, когда светильники ломали, а мы их восстанавливали. Сейчас просто уничтожили половину, – рассказывал тогда председатель комитета городского хозяйства (КГХ) администрации Улан-Удэ Сергей Гашев.