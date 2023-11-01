01 ноября

31 октября

Популярное

В многострадальном сквере в Улан-Удэ испоганили зелёных медведей

В многострадальном сквере в Улан-Удэ испоганили зелёных медведей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Один из косолапых едва удерживается на ветру

Недавно сквер «Зодчий» на проспекте Строителей Улан-Удэ в очередной раз подвергся набегу вандалов. Они испортили светящийся арт-объект и сломали ландшафтные светильники, рассказали ранее в комитете городского хозяйства.

Злоумышленники – известно, что это несовершеннолетние – попала на камеры видеонаблюдения. Их всё ещё ищут. Юным хулиганам придётся ответить за порчу городского имущества.

Тем временем жители бурятской столицы заметили, что от рук вандалов пострадали и четыре медведя из искусственной травы, которые появились в обновлённой зоне отдыха только прошлой осенью. Один из топиариев заметно «облысел», а второй едва держится на лапках, качаясь на ветру.

- Он будто хочет прилечь, – поделились с «Байкал-Daily» улан-удэнцы, приславшие фото с медведями. – Причём прямо напротив табличка с надписью «Ведётся видеонаблюдение».






В КГХ отметили, что подрядной организации направят уведомление об устранении нарушений. «Объект на 5-летней гарантии», – заявили «Байкал-Daily» в комитете и в очередной раз призвали всех бережно относиться к тому, что создаётся в городе.

В мае в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» выложили снимок, сделанный в том же сквере. Автор сообщил, что там «переломали все фонари».

- Так обидно и грустно оттого, что в городе стараются для людей, а какие-то мрази всё портят. Вчера ещё всё было нормально, – поведал он.

Повреждённые светильники пришлось демонтировать и заменить. 

- Такие наземные фонари впервые используются для оформления общественной территории и не только украшают её, но и обеспечивают хорошую освещённость пространства в тёмное время суток, – подчеркнули тогда в КГХ.

В 2022 году в зоне отдыха завершилась масштабная реконструкция. Его привели в порядок в рамках программы по формированию комфортной городской среды нацпроекта «Жильё и городская среда». Ранее эта территория победила в рейтинговом голосовании – за её благоустройство высказалось более 22 тысяч человек.

«Зодчий» украсили топиарии. А ещё там установили так называемые скамейки-перголы и скамейки-качели, ландшафтные светильники и 23 опоры наружного освещения со светодиодными лампами и уложили плитку вокруг фонтана. В техническом помещении разместили оборудование. В нижней части обустроили ливневую канализацию.

Уже в сентябре 2022-го сквер атаковали вандалы. Они испортили 27 новых светильников из 58-ми – то есть почти половину.

- Раньше были случаи, когда светильники ломали, а мы их восстанавливали. Сейчас просто уничтожили половину, – рассказывал тогда председатель комитета городского хозяйства (КГХ) администрации Улан-Удэ Сергей Гашев.
сквер вандализм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В многострадальном сквере в Улан-Удэ испоганили зелёных медведей
В многострадальном сквере в Улан-Удэ испоганили зелёных медведей
Происшествия, 01.11.2023
Один из косолапых едва удерживается на ветру 
Мошенники воруют аккаунты жителей Бурятии на «Госуслугах»
Мошенники воруют аккаунты жителей Бурятии на «Госуслугах»
Происшествия, 01.11.2023
Преступники притворяются сотрудниками сотовых компаний
В Бурятии неадекватный парень разгромил кафе
В Бурятии неадекватный парень разгромил кафе
Происшествия, 01.11.2023
Он крушил всё, что попадалось под руку
Забайкалец обчистил квартиру, которую хозяин не закрыл
Забайкалец обчистил квартиру, которую хозяин не закрыл
Происшествия, 01.11.2023
Мужчина не запер дверь, потому что в квартире осталась спящая супруга
За сутки в Бурятии поймали 12 пьяных водителей
За сутки в Бурятии поймали 12 пьяных водителей
Происшествия, 01.11.2023
Об этом сообщили в Госавтоинспекции
Попавший в украинский плен участник СВО из Бурятии лишился всех своих денег
Попавший в украинский плен участник СВО из Бурятии лишился всех своих денег
Происшествия, 01.11.2023
К этой истории пришлось подключить омбудсмена и МВД

В Бурятии многодетная мать незаконно получила более 500 тысяч рублей
В Бурятии многодетная мать незаконно получила более 500 тысяч рублей
Происшествия, 01.11.2023
Она утаила от чиновников лишение родительских прав  
Запах канализации: Пригородное село в Бурятии залило нечистотами
Запах канализации: Пригородное село в Бурятии залило нечистотами
Происшествия, 01.11.2023
В Сотниково из-за неизвестных произошло крупное коммунальное ЧП
В Гусиноозёрске на день отключат холодную воду
В Гусиноозёрске на день отключат холодную воду
Происшествия, 31.10.2023
Работы планируют провести в этот четверг
В Улан-Удэ в запертой квартире обнаружили тело пенсионерки
В Улан-Удэ в запертой квартире обнаружили тело пенсионерки
Происшествия, 31.10.2023
Спасателям позвонила обеспокоенная дочь женщины из другого города
В Улан-Удэ бесследно пропал 40-летний мужчина
В Улан-Удэ бесследно пропал 40-летний мужчина
Происшествия, 31.10.2023
От него уже две недели нет никаких вестей
На западном берегу Байкала стало меньше лесных пожаров
На западном берегу Байкала стало меньше лесных пожаров
Происшествия, 31.10.2023
Об этом сообщили в «Заповедное Прибайкалье»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^