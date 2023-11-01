В многострадальном сквере в Улан-Удэ испоганили зелёных медведей

Недавно сквер «Зодчий» на проспекте Строителей Улан-Удэ в очередной раз подвергся набегу вандалов. Они испортили светящийся арт-объект и сломали ландшафтные светильники, рассказали ранее в комитете городского хозяйства.
Злоумышленники – известно, что это несовершеннолетние – попала на камеры видеонаблюдения. Их всё ещё ищут. Юным хулиганам придётся ответить за порчу городского имущества.
Тем временем жители бурятской столицы заметили, что от рук вандалов пострадали и четыре медведя из искусственной травы, которые появились в обновлённой зоне отдыха только прошлой осенью. Один из топиариев заметно «облысел», а второй едва держится на лапках, качаясь на ветру.
- Он будто хочет прилечь, – поделились с «Байкал-Daily» улан-удэнцы, приславшие фото с медведями. – Причём прямо напротив табличка с надписью «Ведётся видеонаблюдение».
В КГХ отметили, что подрядной организации направят уведомление об устранении нарушений. «Объект на 5-летней гарантии», – заявили «Байкал-Daily» в комитете и в очередной раз призвали всех бережно относиться к тому, что создаётся в городе.
В мае в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» выложили снимок, сделанный в том же сквере. Автор сообщил, что там «переломали все фонари».
- Так обидно и грустно оттого, что в городе стараются для людей, а какие-то мрази всё портят. Вчера ещё всё было нормально, – поведал он.
Повреждённые светильники пришлось демонтировать и заменить.
- Такие наземные фонари впервые используются для оформления общественной территории и не только украшают её, но и обеспечивают хорошую освещённость пространства в тёмное время суток, – подчеркнули тогда в КГХ.
В 2022 году в зоне отдыха завершилась масштабная реконструкция. Его привели в порядок в рамках программы по формированию комфортной городской среды нацпроекта «Жильё и городская среда». Ранее эта территория победила в рейтинговом голосовании – за её благоустройство высказалось более 22 тысяч человек.
«Зодчий» украсили топиарии. А ещё там установили так называемые скамейки-перголы и скамейки-качели, ландшафтные светильники и 23 опоры наружного освещения со светодиодными лампами и уложили плитку вокруг фонтана. В техническом помещении разместили оборудование. В нижней части обустроили ливневую канализацию.
Уже в сентябре 2022-го сквер атаковали вандалы. Они испортили 27 новых светильников из 58-ми – то есть почти половину.
- Раньше были случаи, когда светильники ломали, а мы их восстанавливали. Сейчас просто уничтожили половину, – рассказывал тогда председатель комитета городского хозяйства (КГХ) администрации Улан-Удэ Сергей Гашев.
- Так обидно и грустно оттого, что в городе стараются для людей, а какие-то мрази всё портят. Вчера ещё всё было нормально, – поведал он.
Повреждённые светильники пришлось демонтировать и заменить.
- Такие наземные фонари впервые используются для оформления общественной территории и не только украшают её, но и обеспечивают хорошую освещённость пространства в тёмное время суток, – подчеркнули тогда в КГХ.
В 2022 году в зоне отдыха завершилась масштабная реконструкция. Его привели в порядок в рамках программы по формированию комфортной городской среды нацпроекта «Жильё и городская среда». Ранее эта территория победила в рейтинговом голосовании – за её благоустройство высказалось более 22 тысяч человек.
«Зодчий» украсили топиарии. А ещё там установили так называемые скамейки-перголы и скамейки-качели, ландшафтные светильники и 23 опоры наружного освещения со светодиодными лампами и уложили плитку вокруг фонтана. В техническом помещении разместили оборудование. В нижней части обустроили ливневую канализацию.
Уже в сентябре 2022-го сквер атаковали вандалы. Они испортили 27 новых светильников из 58-ми – то есть почти половину.
- Раньше были случаи, когда светильники ломали, а мы их восстанавливали. Сейчас просто уничтожили половину, – рассказывал тогда председатель комитета городского хозяйства (КГХ) администрации Улан-Удэ Сергей Гашев.