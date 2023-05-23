В обновлённом сквере в Улан-Удэ опять разбили светильники





Жителей бурятской столицы призвали бережнее относиться к городскому имуществу.



- Такие наземные фонари впервые используются в городе для оформления общественной территории. Они не только украшают её, но и обеспечивают хорошую освещённость пространства в тёмное время суток, – подчеркнули в КГХ.



Возможных свидетелей произошедшего просят сообщить об этом в круглосуточную диспетчерскую службу МБУ «Горсвет» по телефону 8 (3012) 43-26-44.











Популярную зону отдыха украсили четыре медведя из искусственной травы. А ещё там установили так называемые скамейки-перголы и скамейки-качели, ландшафтные светильники и 23 опоры наружного освещения со светодиодными лампами и уложили плитку вокруг фонтана. В техническом помещении разместили оборудование. В нижней части обустроили ливневую канализацию.



Уже в сентябре сквер подвергся атаке вандалов. Они В прошлом году в сквере «Зодчий» завершилась масштабная реконструкция. Его привели в порядок в рамках программы по формированию комфортной городской среды нацпроекта «Жильё и городская среда». Ранее эта территория победила в рейтинговом голосовании – за её благоустройство высказалось более 22 тысяч человек.Популярную зону отдыха украсили четыре медведя из искусственной травы. А ещё там установили так называемые скамейки-перголы и скамейки-качели, ландшафтные светильники и 23 опоры наружного освещения со светодиодными лампами и уложили плитку вокруг фонтана. В техническом помещении разместили оборудование. В нижней части обустроили ливневую канализацию.Уже в сентябре сквер подвергся атаке вандалов. Они испортили 27 новых светильников из 58-ми – то есть почти половину.





- Раньше были случаи, когда светильники ломали, а мы их восстанавливали. Сейчас просто уничтожили половину, – рассказывал тогда председатель комитета городского хозяйства (КГХ) администрации Улан-Удэ Сергей Гашев.

Недавно в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» выложили фото, сделанное в сквере «Зодчий» на проспекте Строителей. Автор снимка сообщил, что там снова «переломали все фонари».- Так обидно и грустно оттого, что в городе стараются для людей, а какие-то мрази всё портят. Вчера ещё всё было нормально, – заявил он.В комитете городского хозяйства (КГХ) администрации Улан-Удэ «Байкал-Daily» сообщили, что специалисты уже проводят проверку. В полицию направят соответствующее заявление. Повреждённые светильники демонтируют и заменят.