Инцидент вновь произошёл в Новой Бряни
В селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии совершили побег двое пациентов психоневрологического диспансера. Побег произошёл в воскресенье, 29 октября.
Мужчины перелезли через бетонный забор (на котором нет колючей проволоки) и отправились по селу.
Впрочем, обоих сбежавших оперативно поймали в этот же день.
« Самовольно покинувшие диспансер пациенты возвращены в медицинское учреждение», - сообщает «Заиграево-инфо» со ссылкой на республиканскую психиатрическую больницу.
Это уже не первый побег из учреждения в Новой Бряни. В августе 2021 года там вспыхнул бунт, в ходе которого пострадал работник психдиспансера. Один из пациентов напал на него, избивая кулаками и ногами, а также ударив осколком стекла по лицу.
В результате бунта сбежали семь человек (осуждённых к принудительному лечению за различные преступления). Они сбросили на землю матрас, спрыгнули, перелезли через забор и скрылись. Всех задержали в этот же день, сопротивления они не оказали. Операция проходила под личным контролем министра внутренних дел по Бурятии Олега Кудинова.
Экспертиза установила, что в момент совершения преступления они были невменяемы. «Так как они представляют опасность для себя и окружающих, то нуждаются в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», - отмечали в следственном управлении.
В Бурятии поймали сбежавших из психбольницы пациентов
Происшествия, Фото:
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