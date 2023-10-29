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В Бурятии поймали сбежавших из психбольницы пациентов

В Бурятии поймали сбежавших из психбольницы пациентов
Происшествия,  Фото:"Заиграево-инфо"
Инцидент вновь произошёл в Новой Бряни

В селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии совершили побег двое пациентов психоневрологического диспансера. Побег произошёл в воскресенье, 29 октября.

Мужчины перелезли через бетонный забор (на котором нет колючей проволоки) и отправились по селу.

Впрочем, обоих сбежавших оперативно поймали в этот же день.

« Самовольно покинувшие диспансер пациенты возвращены в медицинское учреждение», - сообщает «Заиграево-инфо» со ссылкой на республиканскую психиатрическую больницу.

Это уже не первый побег из учреждения в Новой Бряни. В августе 2021 года там вспыхнул бунт, в ходе которого пострадал работник психдиспансера. Один из пациентов напал на него, избивая кулаками и ногами, а также ударив осколком стекла по лицу.

В результате бунта сбежали семь человек (осуждённых к принудительному лечению за различные преступления). Они сбросили на землю матрас, спрыгнули, перелезли через забор и скрылись. Всех задержали в этот же день, сопротивления они не оказали. Операция проходила под личным контролем министра внутренних дел по Бурятии Олега Кудинова.

Экспертиза установила, что в момент совершения преступления они были невменяемы. «Так как они представляют опасность для себя и окружающих, то нуждаются в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», - отмечали в следственном управлении.


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