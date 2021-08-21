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В Бурятии из психдиспансера сбежали осуждённые

В Бурятии из психдиспансера сбежали осуждённые
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Алексей Цыденов просит местных жителей быть бдительными

На своей странице в Facebook глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал тревожное сообщение. По его словам, из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района совершили побег несколько осуждённых.

- Информация для повышения внимания. Произошёл побег из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района, где проходят принудительное лечение осужденные. Предварительно, сбежало 5 человек, но пока информация уточняется, - написал руководитель региона.

По его словам, на место выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа. Для координации действий на место выехало руководство МВД.

- Местных жителей просим проявлять бдительность и следить за детьми, - заключил Алексей Цыденов. 
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В Бурятии из психдиспансера сбежали осуждённые
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