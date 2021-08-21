В Бурятии из психдиспансера сбежали осуждённые

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Алексей Цыденов просит местных жителей быть бдительными



На своей странице в Facebook глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал тревожное сообщение. По его словам, из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района совершили побег несколько осуждённых.



- Информация для повышения внимания. Произошёл побег из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района, где проходят принудительное лечение осужденные. Предварительно, сбежало 5 человек, но пока информация уточняется, - написал руководитель региона.



По его словам, на место выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа. Для координации действий на место выехало руководство МВД.



- Местных жителей просим проявлять бдительность и следить за детьми, - заключил Алексей Цыденов.

