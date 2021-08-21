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Все сбежавшие из психдиспансера в Бурятии задержаны

Все сбежавшие из психдиспансера в Бурятии задержаны
Происшествия,  Фото:Заиграево-инфо. 24/7
Все семь беглецов пойманы

К вечеру 21 августа задержали всех семерых сбежавших из республиканского психоневрологического диспансера, где проходят принудительное лечение осужденные, который находится в селе Новая Брянь в Заиграевском районе Бурятии. О задержании беглецов сообщили в республиканском правительстве.

- Всех сбежавших из психоневрологического диспансера задержали. МВД по республике Бурятии работает очень оперативно! - написал на своей странице в соцсети глава региона Алексей Цыденов. 

При задержании сопротивления не оказали, пострадавших нет.

Операция проходила под личным контролем министра внутренних дел по Бурятии генерал-майора полиции Олега Кудинова.

- МВД по Республике Бурятия благодарит граждан, оказавших деятельное содействие в оперативном задержании злоумышленников. Отличившиеся сотрудники и общественники будут представлены к поощрению, - сообщили в пресс-службе ведомства. 

Беглецов задержали спустя шесть часов.  
 
Днём задержали двоих сбежавших, в восьмом часу вечера сообщили о задержании третьего, а через несколько минут поступила информация о задержании все остальных сбежавших.

Как сообщал «Байкал-Daily», 21 августа около полудня пациенты начали массовые беспорядки. В это же время, воспользовавшись этим, семеро пациентов выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и сбежали из медицинского учреждения.

Пятеро сбежавших пациентов – жители Курумканского района, один – Иволгинского и ещё один – города Улан-Удэ.

По факту произошедшего следственным комитетом начата доследственная проверка.

- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Также произошедшим заинтересовалась прокуратура
побег

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