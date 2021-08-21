Все сбежавшие из психдиспансера в Бурятии задержаны



Операция проходила под личным контролем министра внутренних дел по Бурятии генерал-майора полиции Олега Кудинова.



- МВД по Республике Бурятия благодарит граждан, оказавших деятельное содействие в оперативном задержании злоумышленников. Отличившиеся сотрудники и общественники будут представлены к поощрению, - сообщили в пресс-службе ведомства.











Как сообщал «Байкал-Daily», 21 августа около полудня пациенты начали массовые беспорядки. В это же время, воспользовавшись этим, семеро пациентов выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и сбежали из медицинского учреждения.



Пятеро сбежавших пациентов – жители Курумканского района, один – Иволгинского и ещё один – города Улан-Удэ.



По факту произошедшего следственным комитетом начата доследственная проверка.



- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



Также произошедшим заинтересовалась

Днём задержали двоих сбежавших , в восьмом часу вечера сообщили о задержании третьего , а через несколько минут поступила информация о задержании все остальных сбежавших.Как сообщал «Байкал-Daily», 21 августа около полудня пациенты начали массовые беспорядки. В это же время, воспользовавшись этим, семеро пациентов выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и сбежали из медицинского учреждения.Пятеро сбежавших пациентов – жители Курумканского района, один – Иволгинского и ещё один – города Улан-Удэ.По факту произошедшего следственным комитетом начата доследственная проверка.- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.Также произошедшим заинтересовалась прокуратура Беглецов задержали спустя шесть часов.

При задержании сопротивления не оказали, пострадавших нет.