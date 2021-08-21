Все сбежавшие из психдиспансера в Бурятии задержаны

К вечеру 21 августа задержали всех семерых сбежавших из республиканского психоневрологического диспансера, где проходят принудительное лечение осужденные, который находится в селе Новая Брянь в Заиграевском районе Бурятии. О задержании беглецов сообщили в республиканском правительстве.
При задержании сопротивления не оказали, пострадавших нет.
Операция проходила под личным контролем министра внутренних дел по Бурятии генерал-майора полиции Олега Кудинова.
- МВД по Республике Бурятия благодарит граждан, оказавших деятельное содействие в оперативном задержании злоумышленников. Отличившиеся сотрудники и общественники будут представлены к поощрению, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Операция проходила под личным контролем министра внутренних дел по Бурятии генерал-майора полиции Олега Кудинова.
- МВД по Республике Бурятия благодарит граждан, оказавших деятельное содействие в оперативном задержании злоумышленников. Отличившиеся сотрудники и общественники будут представлены к поощрению, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Беглецов задержали спустя шесть часов.
Днём задержали двоих сбежавших, в восьмом часу вечера сообщили о задержании третьего, а через несколько минут поступила информация о задержании все остальных сбежавших.
Как сообщал «Байкал-Daily», 21 августа около полудня пациенты начали массовые беспорядки. В это же время, воспользовавшись этим, семеро пациентов выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и сбежали из медицинского учреждения.
Пятеро сбежавших пациентов – жители Курумканского района, один – Иволгинского и ещё один – города Улан-Удэ.
По факту произошедшего следственным комитетом начата доследственная проверка.
- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Также произошедшим заинтересовалась прокуратура.
Как сообщал «Байкал-Daily», 21 августа около полудня пациенты начали массовые беспорядки. В это же время, воспользовавшись этим, семеро пациентов выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и сбежали из медицинского учреждения.
Пятеро сбежавших пациентов – жители Курумканского района, один – Иволгинского и ещё один – города Улан-Удэ.
По факту произошедшего следственным комитетом начата доследственная проверка.
- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Также произошедшим заинтересовалась прокуратура.