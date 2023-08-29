Забайкалец пытался выдать коноплю за траву для кроликов

Происшествия, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

Мешки с коноплёй обнаружили в автомобиле сотрудники ГИБДД



На федеральной автодороге «Чита – Забайкальск» в Оловяннинском районе Забайкальского края инспекторы ДПС остановили автомобиль Ford для проверки документов.



При досмотре машины в багажнике полицейские обнаружили два полимерных мешках, заполненных растительной массой с характерным запахом конопли.



Выяснилось, что мешки принадлежат пассажиру – 58-летнему жителю города Борзя. Он вместе с друзьями ездил на рыбалку в соседний район.



- Пока его товарищи ловили рыбу, злоумышленник нарвал два мешка конопли и, выдав её за траву для кроликов, погрузил в багажник. По результатам проведённой экспертизы установлено, что в изъятой растительной массе содержится почти четыре килограмма высушенной марихуаны, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершённые в крупном размере».



Мужчина допрошен в качестве подозреваемого. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



