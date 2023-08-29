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Забайкалец пытался выдать коноплю за траву для кроликов

Забайкалец пытался выдать коноплю за траву для кроликов
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Мешки с коноплёй обнаружили в автомобиле сотрудники ГИБДД

На федеральной автодороге «Чита – Забайкальск» в Оловяннинском районе Забайкальского края инспекторы ДПС остановили автомобиль Ford для проверки документов.

При досмотре машины в багажнике полицейские обнаружили два полимерных мешках, заполненных растительной массой с характерным запахом конопли.

Выяснилось, что мешки принадлежат пассажиру – 58-летнему жителю города Борзя. Он вместе с друзьями ездил на рыбалку в соседний район.

- Пока его товарищи ловили рыбу, злоумышленник нарвал два мешка конопли и, выдав её за траву для кроликов, погрузил в багажник. По результатам проведённой экспертизы установлено, что в изъятой растительной массе содержится почти четыре килограмма высушенной марихуаны, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершённые в крупном размере».

Мужчина допрошен в качестве подозреваемого. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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