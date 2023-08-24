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Житель Бурятии украл деньги с карты умершей пенсионерки

Житель Бурятии украл деньги с карты умершей пенсионерки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина увидел, что на счету находится непотраченная пенсия

В полицию Закаменского района Бурятии поступило заявление от сотрудника Пенсионного фонда. Он рассказал, что при сверке установлено, что с пенсионного счета умершей 65-летней местной жительницы было снято начисление.

- Полицейскими установлено, что одинокая женщина скончалась в сентябре прошлого года. Доступ к её банковской карте имел её 51-летний знакомый, который помогал женщине по хозяйству и в том числе ходил за продуктами, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Спустя месяц после смерти пенсионерки мужчина увидел, что на счёт женщины поступила пенсия. Он воспользовался её картой и потратил деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Мужчина раскаялся в содеянном. В ходе следствия он возместил причинённый государству ущерб.
кража

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