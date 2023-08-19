На севере Бурятии остановили движение поездов и ввели режим ЧС

Вышедшая из берегов река размыла участок БАМ







Из-за этого задержались пассажирские поезда сообщением «Тында – Кисловодск» и «Кисловодск – Тында», сообщили в пресс-службе ВСЖД. Пассажиров обеспечили водой и дополнительным питанием, которое доставили на станцию «Кичера» при помощи наземной техники и водного транспорта.



Пригородные поезда – «Новый Уоян – Северобайкальск» и «Северобайкальск – Новый Уоян» – отменили. На ВСЖД ввели режим ЧС регионального характера и организовали работу оперштаба. Ситуацию взяла под контроль Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.



Как Как сообщал «Байкал-Daily» , река, уровень которой поднялся до 246 сантиметров (при опасной отметке в 200), также размыла автодорогу «Нижнеангарск – Кичера». В итоге до «стабилизации обстановки» отменили рейсовый автобус из Северобайкальска до села Верхняя Заимка.



В посёлках Новый Уоян и Кичера в Северо-Байкальского районе произошли аварийные и неотложные отключения электроэнергии. В некоторых жилых домах затопило подвалы. Вечером посёлок Кумора остался без электроэнергии из-за аварии.

В субботу, 19 августа, из берегов вышла река Холодная на севере Бурятии. Из-за этого в Северобайкальском регионе Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) размыло железнодорожные пути. Кроме того, произошёл наклон опоры контактной сети.В целях безопасности с 10:20 утра по местному времени решили перекрыть железнодорожный перегон «Нижнеангарск – Холодная» на Байкало-Амурской магистрали (БАМ). На место направили два противоразмывных и два восстановительных поезда, спецтехнику, а также 21 вагон-хоппер с щебнем и платформы со шпалами.