В Бурятии разлившаяся река затопила дорогу







Проезда по этой дороге сейчас нет.



«Северобайкалье-инфо» уточняет, что, по последним данным, уровень воды в реке Холодная поднялся до 246 сантиметров. При этом опасным является отметка в 200 сантиметров.



Последствия разгула стихии наблюдаются также в посёлке Кичера. Там оказались затоплены подвалы частных жилых домов на улице Таллинская. Местные власти перебросили на откачку воды три помпы и одну пожарную машину. Также ожидается, что помпу объёмом 50 м³ для помощи местным жителям направит воинская часть, расположенная в Северобайкальске.



Также в Кичере топит подвал многоквартирного дома, там уровень воды достиг уже 20 сантиметров.



Подтопление произошло на севере Бурятии. В Северо-Байкальском районе вышла из берегов река Холодная. Вода размыла насыпь и затопила автодорогу Нижнеангарск – Кичера. Видео с места опубликовали в районной группе «Северобайкалье-инфо».- Это асфальтированная дорога. Одни знаки остались! - говорит на видео очевидец, показывая последствия подъёма воды.