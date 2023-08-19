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В Бурятии разлившаяся река затопила дорогу

В Бурятии разлившаяся река затопила дорогу
Происшествия,  Фото:"Северобайкалье-инфо"
Подтоплены также подвалы жилых домов

Подтопление произошло на севере Бурятии. В Северо-Байкальском районе вышла из берегов река Холодная. Вода размыла насыпь и затопила автодорогу Нижнеангарск – Кичера. Видео с места опубликовали в районной группе «Северобайкалье-инфо».

- Это асфальтированная дорога. Одни знаки остались! - говорит на видео очевидец, показывая последствия подъёма воды.

 
Проезда по этой дороге сейчас нет.

«Северобайкалье-инфо» уточняет, что, по последним данным, уровень воды в реке Холодная поднялся до 246 сантиметров. При этом опасным является отметка в 200 сантиметров.

Последствия разгула стихии наблюдаются также в посёлке Кичера. Там оказались затоплены подвалы частных жилых домов на улице Таллинская. Местные власти перебросили на откачку воды три помпы и одну пожарную машину. Также ожидается, что помпу объёмом 50 м³ для помощи местным жителям направит воинская часть, расположенная в Северобайкальске.

Также в Кичере топит подвал многоквартирного дома, там уровень воды достиг уже 20 сантиметров. 
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