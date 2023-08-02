В Бурятии задержали 30 «чёрных копателей» нефрита, напавших на полицейских

Часть из них были под наркотиками
В Бурятии задержаны сразу 30 «чёрных копателей» нефрита, которые в Окинском районе при задержании напали на нескольких полицейских. Семеро из задержанных, как выяснилось сегодня, были под наркотиками. На пятерых человек возбудили уголовные дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
Полицейским пришлось держать неравный бой с крупной группой «чёрных копателей» нефрита в июле на Оспинском месторождении. Там на нескольких полицейских напала толпа из более чем 30 человек, часть из которых была вооружена.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, ранее служба безопасности добывающей компании зафиксировала несколько случаев незаконной добычи нефрита на своей территории. В первый раз полицейские задержали шестерых человек, незаконно находящихся на территории лицензионного участка добывающей компании. У них изъяли 30 кг нефрита.
Спустя несколько дней служба безопасности вновь обратилась в полицию по тому же вопросу. «Чёрные копатели» вновь добывали нефрит и не реагировали на замечания работников компании. На место выехали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии и бойцы отряда специального назначения.
Когда полицейские прибыли на место, нелегальные добытчики нефрита начали закидывать их камнями. Более того, в сторону полицейских сделали несколько выстрелов.
- Полицейские, несмотря на агрессивное поведение со стороны злоумышленников, сопряжённое с угрозой жизни и здоровью, сохраняли хладнокровие. Они неоднократно призывали граждан прекратить противоправные действия и урегулировать конфликт мирным путём, - подчеркнули в министерстве внутренних дел.
При отражении нападения полицейские вынуждены были применить табельное оружие.
Один из нападавших был госпитализирован с огнестрельным ранением бедра. Ещё один человек обратился за медицинской помощью с травмой головы – в него попали камни, которые его товарищи кидали в полицейских.
Всего полицейские задержали 30 мужчин в возрасте от 17 до 42 лет. Все они жители сёл и улусов Окинского района Бурятии. С места происшествия изъято восемь квадроциклов и более 80 килограммов незаконно добытого нефрита.
В отношении 24 задержанных составлены административные протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Суд назначил им административные аресты на срок от 5 до 10 суток.
Стало известно, что семеро нападавших были под воздействием наркотиков. На них были составлены дополнительные протоколы.
Решается вопрос о привлечении всех задержанных к административной ответственности по ст. 7.5 КоАП РФ – за самовольную добычу нефрита и по ст. 8.32 КоАП РФ – за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Пятеро наиболее активных нарушителей попали под уголовное преследование. На них возбудили уголовные дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы). На время расследования мужчины арестованы.
В Бурятии задержали 30 «чёрных копателей» нефрита, напавших на полицейских
Происшествия, Фото:
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