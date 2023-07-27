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В Бурятии «чёрные копатели» нефрита напали на полицейских

В Бурятии «чёрные копатели» нефрита напали на полицейских
Происшествия, 
Полицейским пришлось применить табельное оружие

В Бурятии на месторождении нефрита произошло столкновение между «чёрными копателями» и полицейскими. Инцидент произошёл 26 июля в Окинском районе, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Служба безопасности местной компании, добывающей драгметаллы, столкнулась с огромным количеством нелегальных копателей, которым очень понравилось незаконно добывать нефрит на чужой частной территории. Сотрудники вызвали полицейских. Когда те всемером приехали на вызов, то 40 копателей обрушили на них шквал камней и палок, кто-то даже открыл огонь из не установленного пока оружия. Оперативникам пришлось отстреливаться», - сообщает издание.

Отмечается, что в результате потасовки полицейские задержали 20 человек, остальным удалось скрыться.

В МВД по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили факт оказания сопротивления полицейским и применение оружия при задержании.

- Граждане, незаконно находящиеся на территории месторождения нефрита, оказали сопротивление при задержании. В соответствии с Федеральным законом «О полиции» полицейские при отражении нападения применили табельное оружие, - прокомментировали в пресс-службе министерства внутренних дел.

Обстоятельства происшествия и участники события устанавливаются. В МВД уточнили, что проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.
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