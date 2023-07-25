В Бурятии назвали причину пожара, унёсшего жизнь женщины

Она погибла в частном доме
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 24 июля в селе Бурнашево Тарбагатайского района Бурятии на пожаре в частном доме погибла женщина.
Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, когда пожарные прибыли, внутри дома было сильное задымление. Тело женщины нашли во время тушения.
Огнём повреждён дом на общей площади 42 кв.м. Установлено, что пожар произошёл из-за аварийного режима работы электросчётчика. По предварительным данным, причиной смерти женщины послужило отравление угарным газом.
- Окна и двери дома были плотно закрыты. В результате чего огонь не успел распространиться и охватить здание полностью, - сообщил начальник отряда ГПС РБ Виктор Родионов.
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Происшествия, Фото:
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