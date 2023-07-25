Пожар случился в Тарбагатайском районе
Вечером 24 июля на улице Трактовая в селе Бурнашево Тарбагатайского района Бурятии загорелся дом. На момент прибытия пожарных было сильное задымление внутри дома.
- В ходе тушения пожара и осмотра помещения обнаружено тело женщины 1954 года рождения. На месте работает дознаватель МЧС, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Возгорание ликвидировано.
Информация уточняется.
Как сообщал «Байкал-Daily», 23 июля в улусе Далахай Тункинского района Бурятии загорелись жилой дом и надворные постройки. До прибытия пожарных подразделений на месте был обнаружен мужчина без признаков жизни.
На пожаре в Бурятии погибла женщина
Происшествия, Фото:
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