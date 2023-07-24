Тело обнаружили до прибытия пожарных
Во второй половине дня 23 июля в улусе Далахай Тункинского района Бурятии загорелись жилой дом и надворные постройки.
- До прибытия пожарных подразделений на месте был обнаружен мужчина без признаков жизни, - сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
Всего в тушении было задействовано семь пожарных и четыре единицы техники. Площадь пожара составила 124 квадратных метра, огнём уничтожены дом, зимовье и сарай.
Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнём.
На пожаре в Бурятии погиб мужчина
Происшествия, Фото:
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