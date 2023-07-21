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В Улан-Удэ пьяный водитель грузовика чуть не устроил ДТП

В Улан-Удэ пьяный водитель грузовика чуть не устроил ДТП
Происшествия, 
Его поймали благодаря бдительным очевидцам

В Улан-Удэ очередной нетрезвый автомобилист был задержан благодаря сообщению очевидцев, сообщили в МВД по Бурятии.

В чат-бот @gibdd03_bot пришло сообщение о том, что на улице Шевченко пьяный водитель грузовика «Ниссан Атлас» чуть не совершил столкновение с другим автомобилем.

На место был направлен экипаж ДПС. Они остановили тот самый грузовик, за рулём которого находился 47-летний мужчина. Результат освидетельствования показал 1,54 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

- Житель Иволгинского районе ранее уже задерживался сотрудниками ГИБДД за вождение в нетрезвом виде и лишён права управления транспортом. Он объяснил автоинспекторам, что «сел за руль, чтобы поставить автомашину на стоянку». За повторное нарушение ему грозит уже уголовная ответственность, - подчеркнули в МВД.

 
Госавтоинспекция поблагодарила людей, своевременно сообщивших в дежурную часть о пьяном автомобилисте.

С начала года по сообщениям очевидцев поймали свыше 40 нетрезвых граждан за рулём.

ГИБДД алкогольное опьянение

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