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В Бурятии с начала лета утонули семь детей

В Бурятии с начала лета утонули семь детей
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Почти во всех случаях они были без присмотра взрослых

С начала лета на водоёмах Бурятии утонули семь детей. Основная причина трагедий – отсутствия контроля со стороны родителей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 15 июля в пригородном селе Сужа в карьере утонул подросток 2010 года рождения. 11 июля погиб купавшийся в карьере в Истоке 14-летний подросток, девятиклассник улан-удэнской школы. В тот же день в посёлке Селенгинск в водоёме Балластный карьер утонул ещё один 14-летний подросток.

Днём 25 июня в селе Жаргаланта Селенгинского района в ручье глубиной всего 15 см погибла двухлетняя девочка. Она играла без присмотра взрослых.

Вечером 22 июня недалеко от зоны отдыха на Батарейке утонул подросток. Он пытался переплыть на противоположную сторону реки вместе с друзьями, но отстал от них. Юношу унесло течением.

20 июня в Джидинском районе погиб 15-летний подросток, воспитанник детского дома. На берег реки Джида группу воспитанников привезла работник соцучреждения. «Несмотря на то, что обстановка для детей на реке была опасной из-за высокой воды и сильного течения, воспитатель позволила им зайти в воду», - отмечало следствие. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

14 июня в Прибайкальском районе в реке Итанца утонул шестилетний мальчик. Он оступился, когда переходил по опасному мостику.

Сотрудники МЧС просят жителей не быть равнодушными при виде купающихся или гуляющих вблизи водоёма детей без взрослых.

- Спросите, где их родители. По возможности, свяжитесь с ними по телефону или сопроводите детей подальше от воды. Сообщите о безнадзорном купании несовершеннолетних по телефону 112,- призывают в региональном МЧС.

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