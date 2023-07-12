Его тело ищут
11 июля в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии утонул 14-летний подросток. Трагедия произошла, когда он купался в карьере.
На место происшествия выехали спасатели Посольского поисково-спасательного отряда, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Трагедия произошла на водоёме Балластный карьер, уточняют в «Кабанск-инфо. 24/7». Здесь отметили, что поисковые работы проводят не только спасатели, но полицейские, сотрудники администрации Селенгинска, инспекторы ГИМС, ГО и ЧС, а также местные жители.
Вчера поиск результата не дал. Сегодня планируют привлечь водолазов для обследования дна водоёма.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне утонул 14-летний подросток: произошло это в карьере в пригородном селе Исток.
В Бурятии утонул ещё один подросток
Происшествия, Фото:
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